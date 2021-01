Amazon: Paketbote entdeckt Katze vor Wohnhaus – was er dann macht, ist einfach ungeheuerlich

Ein Leben ohne Amazon? Für viele Menschen ist das kaum noch vorstellbar. Besonders während der Corona-Pandemie hat das Unternehmen an Bedeutung zugenommen - und fette Gewinne eingefahren. Zur Wahrheit gehört aber auch: Viele Kunden haben mit den Amazon-Paketboten nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht.

Was ein Lieferant von Amazon aus Großbritannien vergangenen Mittwoch gemacht hat, geht aber über einen verknicktes Paket oder einen unleserlichen Infozettel weit hinaus.

Amazon: Überwachungskamera nimmt Unglaubliches auf

Die britische „Daily Mail“ hat zu dem Vorfall ein unfassbares Video veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie ein Lieferant ein Paket zu einem Haus bringt. Die Katze des Hauseigentümers folgt ihm dabei bis zur Türe. Als der Lieferant die Katze sieht, scannt er das Paket mit seinem Handy und legt es vor der Haustüre ab.

Zunächst wirkt die Szene eher unscheinbar. Doch was die Kamera des Hauseigentümers dann aufnimmt, verschlägt einem glatt die Sprache.

Das ist Amazon:

1994 in den USA von Informatiker Jezz Bezos als Onlinebuchhandlung entwickelt

Inzwischen ist es Marktführer im Online-Handel

2019 erwirtschaftete Amazon einen Umsatz von 280 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 11,6 Milliarden

Amazon bietet nicht mehr nur Waren an, sondern auch verschiedene Dienste wie Prime, Pay, Video oder Music

Gründer Bezos gilt als reichster Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf mehr als 180 Milliarden Dollar geschätzt

Amazon: Lieferant klaut Katze

Denn der Lieferant, der gerade das Paket abgelegt hat, nimmt die Katze daraufhin hoch und trägt sie davon. Am Lieferwagen angekommen, sieht man, dass er die Katze kurz runterlassen möchte, sie aber dennoch nicht wieder freigibt.

Der Hauseigentümer und Katzenbesitzer verlässt daraufhin sein Grundstück, folgt dem Lieferanten, der gerade mit seiner Katze unterwegs ist und beginnt mit seinem Handy zu filmen.

In Großbritannien kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Katzenbesitzer und einem Lieferanten, als der Lieferant versuchte, die Katze mitzunehmen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Imaginechina-Tuchong

Dann spricht der Mann den Lieferanten an. „Why did you try to take my cat?“ (zu dt: „Warum hast du versucht, meine Katze zu stehlen“) ist in den Untertiteln zu lesen.

Was dann folgt, ist eine Auseinandersetzung zwischen Lieferant und Hauseigentümer.

Lieferbote zieht ohne Katze ab

Auf die Frage nach dem warum weicht der Lieferant aus: „Ich weiß nicht.“

Die Auseinandersetzung geht noch wenige Sekunden ehe im Hintergrund „ich habe mich doch entschuldigt“ von dem Lieferanten zu hören ist.

Dieses Video geht mit Sicherheit jedem Tierbesitzer unter die Haut. Denn niemand möchte so etwas jemals miterleben. (ali)