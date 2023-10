Amazon: Schock für Schnäppchen-Jäger – ausgerechnet diese Produkte werden teurer

Das dürfte ein echter Schock für viele Amazon-Kunden sein – besonders für Schnäppchen-Jäger. Bei dem Online-Riesen erhöhen sich jetzt bei bestimmten Produkten die Preise.

Wende bei Amazon und seiner Eigenmarke „Our Essentials“! Eigentlich galt die Marke bisher als günstige Alternative zu Lebensmitteln und anderen Haushaltprodukten. Kunden konnten beispielsweise Produkte wie Klopapier oder Dosenmais deutlich günstiger kaufen. Damit ist jetzt jedoch Schluss.

Amazon baute Sortiment vor allem in Deutschland aus

Wie die „Lebensmittel-Zeitung“ berichtet, hat Amazon die Preise für „Our Essentials“ um 10 Prozent erhöht! Bedeutet gleichzeitig: Die Produkte sind nun teurer als die vergleichbaren Artikel bei deutschen Lebensmittelhändlern.

Und diese Wende hat Auswirkungen auf die Preisstruktur der Eigenmarken und darauf, wie du die Artikel kaufen kannst. „Our Essentials“ gewann zuletzt stark an Bedeutung. Vor allem in Deutschland wurde das Sortiment weiter ausgebaut. Vor circa einem Jahr bestand das Sortiment aus circa 50 Artikeln. Mittlerweile sind es fast 138 Produkte.

Amazon bewirbt Eigenmarke stark

Amazon verwendet zum Bewerben sogar einen prominenten Bereich. Dieser ist eigentlich für gesponserte Produkte vorgesehen. Suchst du zum Beispiel nach einem Müllbeutel, dann erscheint die Eigenmarke an erster Stelle – und das sogar noch vor den bezahlten Platzierungen!

Neben der Niedrigpreismarke „Our Essentials“ gibt es in Großbritannien und Frankreich erste Produkte in der mittleren Preisklasse. Sie werden unter der Bezeichnung „By Amazon“ angeboten. In Deutschland hatte Amazon bereits Produkte wie Nüsse unter dieser Dachmarke verkauft.

Prime-Kunden haben einen Vorteil

Prime-Kunden können dennoch von günstigeren Preisen profitieren. Sie haben die Option einen 15-Prozent-Rabatt zu erhalten. Dafür müssen sie Eigenmarken-Produkte im Wert von 50 Euro kaufen.