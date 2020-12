Amazon: Kundin bestellt online – wenig später erlebt sie ihr blaues Wunder: „Größte Frechheit, die mir je passiert ist“

Das ging gehörig schief! Kurz vor Weihnachten wollte eine Amazon-Kundin ihre Einkäufe online erledigen, doch bereits wenig später bereute sie diese Entscheidung zutiefst.

Zunächst funktionierte ihre Bestellung reibungslos. Schließlich hat die Frau Erfahrung mit Amazon, bestellt dort öfter ihre Produkte. Doch als die Bestellung bei ihr eintraf, folgte gleich eine ganze Reihe an Problemen.

Amazon: Kundin steht vor großem Problem

Über Facebook wandte sich die aufgebrachte Kundin nun an das Unternehmen. Sie habe ihre Bestellung mit der Bezahlfunktion von Amazon abschließen wollen. Nachdem sie ihr bereits hinterlegtes Bankkonto ausgewählt habe, sei der Kauf abgeschossen worden.

Das ist Amazon:

1994 in den USA von Informatiker Jezz Bezos als Onlinebuchhandlung entwickelt

Inzwischen ist es Marktführer im Online-Handel

2019 erwirtschaftete Amazon einen Umsatz von 280 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 11,6 Milliarden

Amazon bietet nicht mehr nur Waren an, sondern auch verschiedene Dienste wie Prime, Pay, Video oder Music

Gründer Bezos gilt als reichster Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf mehr als 100 Milliarden Dollar geschätzt

Doch nur einen Tag später folgte das böse Erwachen: „Ich habe die Ware bekommen und eine E-Mail, alles sei ok mit der Bezahlung. Heute, an einem Sonntag nach den Feiertagen, bekomme ich eine E-Mail, die Zahlung sei nicht erfolgt“, beschwert sie sich in ihrem Beitrag. Daraufhin habe sie sich an den Kundenservice von Amazon gewandt.

Dieser konnte ihr nur bedingt weiterhelfen. Ihr sei mitgeteilt worden, dass sie ein altes Konto zur Bezahlung ausgewählt habe und die Transaktion daher nicht abgeschlossen werden konnte.

Amazon-Ärger: „Die größte Frechheit, die mir je passiert ist“

Das wollte die aufgebrachte Frau nicht hinnehmen: „Eine Klärung mit dem Amazon Payments Service war ein Debakel. Der Typ wollte nicht mal verstehen, dass es wohl eher ein defekter Prozess ist, wenn Kunden ein nicht als Zahlungsmethode hinterlegtes inaktives Konto bei Amazon Payment auswählen können.“

Bei ihrer Online-Bestellung schlich sich ein Fehler bei der Bezahlmethode der Kundin ein. Foto: imago images / Eibner

In der Kommentarspalte schaltete sich das Service Center von Amazon ein. Der Mitarbeiter beteuerte sein Bedauern an der Situation und verweist auf die persönlichen Kontoeinstellungen der Frau. Dort soll die Kundin die Zahlungsmethode selbst bearbeiten. Doch die renitente Kundin sieht das gar nicht ein.

Ihrer Meinung nach sei sie nicht dafür zuständig. Ihr Bankkonto sei bereits seit sechs Monaten inaktiv und es sei an Amazon, dies zu aktualisieren.

Trotz der Mühen des Kundenservices steht für die Kundin fest: „Amazon Payments ist die größte Frechheit, die mir je passiert ist.“