Sky, DAZN, RTL und Co.: wo du welche Fußballspiele siehst

Amazon, Netflix und Co: Streaming-Anbieter liefern sich Kunden-Schlacht! Doch die sind an der Schmerzgrenze

Es ist soweit! Kunden von Amazon, Netflix und Co. müssen zukünftig tiefer in die Tasche greifen.

DAZN hat es letztens erst vorgemacht und nun ziehen Amazon, Netflix und Co. hinterher: Sie heben dauerhaft die Abo-Kosten für ihre Kunden an.

Amazon, Netflix und Co: Streaming-Dienste werden künftig teurer

Amazon Prime, Netflix oder Disneyplus – wer hat nicht mindestens einen der Streaming-Dienste dauerhaft abonniert? Abends nach einem langen Arbeitstag mit einem kühlen Getränk oder einem warmen Tee und Snacks auf die Couch setzen, einen der Streaming-Dienste starten und in eine andere Welt abtauchen – wer liebt das nicht?

Das ist Amazon:

1994 in den USA von Informatiker Jeff Bezos als Onlinebuchhandlung entwickelt

Inzwischen ist es Marktführer im Online-Handel

2020 erwirtschaftete Amazon einen Umsatz von über 386 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von über 21 Milliarden US-Dollar

Amazon bietet nicht mehr nur Waren an, sondern auch verschiedene Dienste wie Prime, Pay, Video oder Music

Gründer Bezos gilt als reichster Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf rund 200 Milliarden Dollar geschätzt

Der Ausspruch „Netflix & Chill“ ist mittlerweile regelrechter Kult geworden – auch wenn viele gar nicht auf dem Schirm haben, dass sich eigentlich etwas Schlüpfriges dahinter verbirgt. Doch schon bald musst du für diesen Luxus etwas mehr drauflegen, wie „Welt“ berichtet.

Amazon, Netflix und Co: Bald musst du für diese Dienste tiefer in die Tasche greifen. Foto: IMAGO / ANP

Amazon, Netflix und Co: Prime kostet bald 79 Euro im Jahr

Während DAZN seine Abokosten von 14,99 Euro auf 30 Euro verdoppelt hat, ziehen die anderen Anbieter langsam nach. In den USA wurden die Preise bereits erhöht. Disneyplus hat seinen jährlichen Preis auf 79 Dollar (entspricht 69 Euro) pro Jahr angezogen. Netflix hat mit einem Abo-Anstieg nachgezogen: Auf dem Streaming-Portal kostet der günstigste Tarif 15,50 Dollar (also knapp 14 Euro).

Amazon, Netflix und Co. erhöhen ihre Preise. Foto: IMAGO / photothek

Aber auch Prime zieht erstmals die Abo-Kosten für Kunden an. Anstelle der 7,99 Euro sollen Kunden künftig 9,99 Euro pro Monat für eine Mitgliedschaft zahlen. Oder 79 Euro für ein ganzes Jahr.

Amazon, Netflix und Co. wollen 220 Milliarden Dollar in ihr Angebot investieren

Begründet wird die Streaming-Dienst-Inflation durch hohe Kosten für Videos und Serien. So will Netflix laut Welt über 14 Milliarden Dollar für die Produktion von Filmen und Serien ausgeben, davon sei ein großer Teil allerdings noch kreditfinanziert. Amazon gab im vergangenen Jahr elf Milliarden Dollar für Serien und Filme aus.

Dennoch soll es weitergehen: In diesem Jahr will die Branche „mehr als 220 Milliarden Dollar in neue Inhalte stecken“, berichtet Welt.

Doch bei vielen Nutzern ist die finanzielle Schmerzgrenze bereits erreicht: In den USA geben Kunden etwa 30 Dollar im Monat für Abos aus. 55 Prozent, und damit über die Hälfte der Befragten, gaben zudem an, dass sie mit dem Preis ihre Schmerzgrenze erreicht haben. (ali)