Preissteigerung für Amazon-Kunden – Unternehmen meldet sich zu Wort

Medienberichten zufolge heckt Amazon gerade wieder etwas aus, was mit Mehrkosten für die Kunden verbunden wäre. Zwar sei es lediglich ein „zeitlich begrenzter Testlauf“, doch für einige Kunden heißt das: Es wird teurer, bei Amazon zu bestellen!

Der Online-Versand-Ries schraubt nämlich testweise am Mindestbestellwert. Wer keinen Prime Account hat, muss mehr in den Warenkorb legen, um keine Versandkosten zahlen zu müssen.

Amazon erhöht Kosten für Kunden

Amazon experimentiert aktuell mit einem höheren Mindestbestellwert für kostenlosen Versand. Statt 39 Euro müssen manche Kunden nun 59 Euro zahlen. Die Änderungen betreffen allerdings nur Nicht-Prime-Mitglieder, während Prime-Kunden weiterhin fast alle Produkte versandkostenfrei erhalten.

Das Unternehmen erklärt den Test als zeitlich begrenzt. Ziel sei es, „den bestmöglichen Service“ zu bieten. „Wir probieren regelmäßig verschiedene Ansätze aus, um letztendlich das gesamte Einkaufserlebnis zu verbessern und einen größeren Mehrwert zu bieten“, betont Amazon. „Diese Tests sind wichtig, damit wir lernen und unsere Services anpassen können, um den Bedürfnissen unserer Kunden besser gerecht zu werden.“

Kritik am höheren Mindestbestellwert

Eine Erhöhung auf 59 Euro würde über 50 Prozent mehr kosten als zuvor. Vor allem Gelegenheitskäufer wären betroffen. Sie müssten entweder Bestellungen bündeln, Versandkosten akzeptieren oder eine Prime-Mitgliedschaft abschließen.

Ob die Änderung dauerhaft bestehen bleibt, ist noch unklar. Der Test könnte jedoch einen tiefgreifenden Wandel der Einkaufsgewohnheiten nach sich ziehen. Schon im Februar 2023 hatte Amazon den Mindestbestellwert von 29 auf 39 Euro erhöht. Verbraucherzentralen hatten das stark kritisiert.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.