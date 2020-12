Amazon: Die Frau hatte ein riesiges Problem, sodass sie sich hilfesuchend an den Versandhändler wandte. (Symbolbild)

Amazon-Kundin hat riesiges Problem – sie wendet sich an den Versandhändler „Hilfe!!!!“

Amazon gehört zu den beliebtesten Onlineversandhändlern überhaupt. Wegen der Vorweihnachtszeit sowie der bevorstehenden Schließung sämtlicher Geschäfte im Rahmen des Lockdowns dürfte Amazon für den Einen oder Anderen noch mal an Bedeutung gewinnen. Denn dort kann man Einkäufe weiter erledigen.

Wenn dann allerdings ein Problem auftritt, ist das alles andere als angenehm. Das zeigt der Vorfall einer Amazon-Kundin. Sie hat sich nun wegen eines riesigen Problems an den Versandhändler gewandt.

Amazon: Kundin wendet sich mit riesigem Problem an Versandhändler

Die Homepage von Amazon aufrufen, gewünschten Artikel auswählen und bestellen: Der Einkauf bei dem Onlineversandhändler könnte ganz einfach sein. Eine Kundin hat jedoch eine vollkommen andere Erfahrung gemacht und deshalb einen verzweifelten Hilferuf abgegeben.

Amazon warb auf Facebook für ein Buch, daraufhin wandte sich die Kundin mit einem eigenen Anliegen an den Onlineriesen: „Hilfe!!!! Ich komme nicht mehr in meinen Account rein!!! Wenn ich auf Passwort zurücksetzen klicke, wird nicht meine E-Mail, sondern eine ganz andere angezeigt!“ „Wo kann ich anrufen, um das rückgängig zu machen und meinen Account zu sperren?“, will die Frau schließlich wissen.

Das ist Amazon:

1994 in den USA von Informatiker Jezz Bezos als Onlinebuchhandlung entwickelt

Inzwischen ist es Marktführer im Online-Handel

2019 erwirtschaftete Amazon einen Umsatz von 280 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 11,6 Milliarden

Amazon bietet nicht mehr nur Waren an, sondern auch verschiedene Dienste wie Prime, Pay, Video oder Music

Gründer Bezos gilt als reichster Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf mehr als 100 Milliarden Dollar geschätzt

Amazon verweist auf Kundendienst

Amazon: Der Versandhändler machte auf seinen Kundendienst aufmerksam. (Symbolbild) Foto: imago/imagebroker

Amazon reagierte auf den Hilferuf und antwortete: „Hallo, melde dich gern direkt hier.“ Der Versandhändler verwies auf seine Website. Dort ist die Telefonnummer eines Kundendienstes hinterlegt, an den sich Kunden bei Problemen wenden können.

Ob die Kundin ihr Problem schließlich lösen konnte, verriet sie nicht. Fakt ist aber, gerade in Corona-Zeiten sowie des bevorstehenden Weihnachten ist ein solcher Vorfall wirklich ärgerlich.