Amazon: Kundin meldet Fehler bei Lieferung – du glaubst nicht, was sie als Antwort bekommt

Bristol. Dieser Chat mit dem Amazon-Kundenservice nahm einen völlig unerwarteten Verlauf!

Lucy Harrison aus Bristol (Großbritannien) hatte bei Amazon ein Paket bestellt. Nach einer irritierenden Benachrichtigung in ihrer Amazon-App nahm sie Kontakt zum Kundenservice auf. Doch dort bekam sie eine sehr überraschende Antwort.

Amazon: Ungewöhnlicher Chat mit Kundenservice

Der Chat begann zunächst ganz normal. „Guten Tag, ich bin Abigail“, stellte sich die Mitarbeiterin vom Kundendienst vor. „Spreche ich mit Lucy Harrison?“

+++ Amazon: Alexa treibt Familien in den Wahnsinn – auf diese Frage der Echobox solltest du besser NICHT reagieren +++

Lucy kam sofort ohne Umschweife auf ihr Problem zu sprechen: „Die Amazon-App sagt, das Packet wurde meinem Rezeptionisten übergeben. Ich habe aber keinen Rezeptionisten, ich wohne in einem ganz normalen Haus, lol.“

Die Antwort von Amazon-Mitarbeiterin Abigail? Ebenfalls „Lol“ (= „Laughing Out Loud“). Sonst nichts. Nicht gerade die hilfreiche Antwort, auf die Lucy gehofft hatte.

Lucys Tweet geht viral

Auf Twitter, wo der Screenshot von Lucys Chatverlauf innerhalb weniger Stunden eine enorme Reichweite generierte, sorgt Abigails „Lol“ für einige Lacher. „Wenn sich der Kundendienst immer so verhalten würde, anstatt einem strikten Protokoll zu folgen, wäre es viel spaßiger“, schreibt beispielsweise ein Nutzer.

---------------

Das ist Amazon:

1994 in den USA von Informatiker Jezz Bezos als Onlinebuchhandlung entwickelt

Inzwischen ist es Marktführer im Online-Handel

2019 erwirtschaftete Amazon einen Umsatz von 280 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 11,6 Milliarden

Amazon bietet nicht mehr nur Waren an, sondern auch verschiedene Dienste wie Prime, Pay, Video oder Music

Gründer Jeff Bezos gilt als reichster Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf mehr als 100 Milliarden Dollar geschätzt

---------------

Andere wiederrum vermuten, dass Abigail möglicherweise beleidigt gewesen sei, weil Lucy sie im Chat nicht höflich begrüßt habe, sondern einfach nur ihr Problem geschildert hatte. So schreibt etwa ein User: „Ich bin auf Abigails Seite. Du hast dich nicht einmal vorgestellt. Unhöflicher Ar***!“

+++ Amazon: Friseur hat geniale Produkt-Idee – jetzt ist er Millionär +++

Lucys Tweet ging irgendwann derart viral, dass es der Britin zu viel wurde. „Ich schalte das jetzt stumm, weil mein Handy zusammenbricht“, schrieb sie am Dienstag – und klärte den ganzen Sachverhalt schließlich auf.

Vorfall kann aufgeklärt werden

„Ich habe Abigail nur deshalb nicht begrüßt, weil ihre Nachricht exakt zur selben Zeit abgesendet wurde wie meine“, erklärt Lucy. Sprich: Sie hatte gerade ihre Problemschilderung abgeschickt, als in der selben Sekunde erst Abigails Begrüßung bei ihr ankam. Ein Blick auf den Screenshot bestätigt das: Beide Nachrichten wurden um 16.53 Uhr gesendet.

---------------

Weitere Artikel zu Amazon:

Amazon: Kundin bestellt online – wenig später erlebt sie ihr blaues Wunder: „Größte Frechheit, die mir je passiert ist“

Amazon: Um Einzelhandel zu retten – Politiker hat DIESE drastische Forderung!

Amazon-Kundin hat riesiges Problem – sie wendet sich an den Versandhändler „Hilfe!!!!“

---------------

Offenbar bezog sich Abigails „Lol“ dann auf die parallel gesendeten Nachrichten. Und auch der mysteriöse Rezeptionist, der Lucys Paket entgegengenommen haben soll, wurde ausfindig gemacht.

„Abigail informierte mich, dass ich tatsächlich einen Rezeptionisten habe“, so Lucy, „und zwar in Form eines Busches vor dem Haus. Alles endete also gut.“ (at)