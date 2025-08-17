Amazon zieht die Reißleine – Handynutzer bekommen großes Problem

Amazon verabschiedet sich zunehmend von Googles Plattformen und entwickelt alternative Lösungen für eigene Geräte. Nach Jahren der Zusammenarbeit ändern sich die strategischen Prioritäten.

Amazon setzt nun auf die Entwicklung unabhängiger Software und App-Marktplätze, um die Bindung an Android-Systeme schrittweise zu reduzieren. Doch was ist der Grund?

Amazon fokussiert alternative Plattformen

Wie „chip.de“ berichtet, belohnte Amazon bisher Nutzer mit kostenlosen Programmen, die eigentlich kostenpflichtig sind. Dies geschah vor allem, um die Akzeptanz des eigenen App-Stores zu steigern. Diese Strategie half, Nutzer für die alternative Plattform zu gewinnen. Nun treibt Amazon die Entwicklung einer maßgeschneiderten Software für Geräte wie Fire TV weiter voran und etabliert sich unabhängiger vom Google-Universum.

+++Kunden von Amazon Prime sollten hellhörig werden – Geldverlust droht+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Der Rückzug aus der Android-Welt findet in Etappen statt. Bereits Anfang 2025 schließt Amazon seinen alternativen App-Store für Drittanbieter auf Standard-Android-Geräten. Dieser Schritt wurde frühzeitig angekündigt und stellt einen wichtigen Meilenstein im Prozess der Trennung von Google-Lösungen dar.

Mehr Themen für dich:

Laut „chip.de“ bleiben Amazons Fire TV und Tablets vorerst unberührt. Dort bleibt der hauseigene Store die Hauptquelle für Programme. Für diese Geräte fehlt aktuell ein Zeitplan. Die langfristige Entwicklung deutet jedoch darauf hin, dass die Abhängigkeit von externen Plattformen auch hier reduziert werden soll.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.