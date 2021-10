Sparkasse, DHL und Amazon: Vorsicht vor Phishing! So schützt du dich!

Amazon kündigt Großes für Alexa-Kunden an – die drehen völlig durch! „Lachflash nach dem anderen“

Diese Ankündigung sorgt bei einigen Besitzern von Amazons Alexa für große Freude.

Amazon hat nämlich kurz vor Veröffentlichung der neuen Staffel „LOL: Last One Laughing“ seiner Alexa einen neuen Skill beigebracht. Dieser solle die Nutzer schon mal ordentlich auf die neuen Folgen der Sendung vorbereiten.

Amazon kündigt Großes für Alexa-Kunden an – die drehen völlig durch!

Assistenten wie die Alexa von Amazon erfreuen sich weltweit immer größerer Beliebtheit. Auch in Deutschland haben sich schon einige Haushalte ein solches Gerät zugelegt. Neben den praktischen Funktionen für den Alltag, soll Alexa die Nutzer in Deutschland aktuell ordentlich zum Lachen bringen.

Das ist Amazon:

1994 in den USA von Informatiker Jeff Bezos als Onlinebuchhandlung entwickelt

Inzwischen ist es Marktführer im Online-Handel

2020 erwirtschaftete Amazon einen Umsatz von über 386 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von über 21 Milliarden US-Dollar

Amazon bietet nicht mehr nur Waren an, sondern auch verschiedene Dienste wie Prime, Pay, Video oder Music

Gründer Bezos gilt als reichster Mensch der Welt, sein Vermögen wird auf rund 200 Milliarden Dollar geschätzt

Einen besonderen Anlass gibt es dafür auch. Am 1. Oktober ist die zweite Staffel der Erfolgsserie „LOL: Last One Laughing“ gestartet. Passend dazu gab es einen neuen Befehl, welche die Alexa-Besitzer nutzen können.

Amazon hat einen neuen Befehl bei Alexa eingeführt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Amazon: Alexa-Kunden kennen kein Halten mehr

Der neue Skill zur Show wird mit „Alexa, bring mich zum Lachen“ ausgelöst. Wie Amazon selber auf seiner deutschen Facebook-Seite verkündete. „Trainiert mit Alexa und den LOLDE Stars schon mal die Lachmuskeln. Wen hättet ihr euch noch für die 2. Staffel LOL: Last One Laughing gewünscht?“

Wenn du deiner Alexa den neuen Befehl sagst, beginnen die Stars der zweiten Staffel der Serie zu plappern und Witze zu erzählen. Das ganze kann man dann wie in der Show mit Freunden oder der Familie zu einem Spiel machen.

Wer lacht, ist raus. Halten alle durch, wird der Skill erneut abgerufen. So lange, bis ein Teilnehmer der Sieger ist.

Der Post von Amazon kommt bei den Kunden sehr gut an. „Ein Lachflash nach dem anderen. Schon die erste Staffel war unfassbar lustig“, kommentiert beispielsweise eine Userin. Nur wenige schreiben, dass sie bei der Show nicht lachen können. Aber Humor ist ja auch Geschmackssache. (gb)