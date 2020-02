Amazon: Entsetzliches Angebot! Was hier verkauft wird, ist einfach schrecklich

Dieses Amazon-Produkt ist ein echter Schocker! „Widerwärtig. Hier muss ein europaweites Verkaufsverbot her“, schreibt ein Nutzer, „Absoluter Wahnsinn, mir ist schlecht“, urteilt ein Weiterer.

Was sie und viele weitere vor Wut schäumen lässt? Auf der Online-Plattform von Mega-Händler Amazon finden sich immer wieder Sexpuppen – von Kindern!

Amazon: Unfassbare Produkte auf Webseite

Dieser Twitter-Post löst schiere Empörung aus. Eine Nutzerin wendet sich darin direkt an den Support von Amazon. Sie will wissen: „Hey Amazon, auf eurer Webseite kann man – ich kann es kaum ausschreiben, ey – Kindersexpuppen bestellen. Die Nahaufnahmen erspare ich uns mal. Wann genau wollt ihr das mal verbieten?“

Ihrer Aussage zufolge ist es nicht das erste Mal, dass sie sich an Amazon wendet, um auf den Vertrieb der Puppen aufmerksam zu machen. Denn die Puppen werden nicht von Amazon selbst verkauft, sondern von Drittanbietern, die Amazon als Verkaufsplattform für ihre Produkte nutzen. Es handelt sich um sogenannte „Marketplace-Verkäufer“. Für Kunden unterscheidet sich der Bestellprozess jedoch nicht wesentlich von dem amazoneigener Produkte.

Bestürzt fragt die Nutzerin: „Wie oft muss man euch das denn noch schicken?“ Vielleicht klappt's ja öffentlich.“ Sie hofft, dass der Druck auf den Online-Riesen steigt, den Verkauf der Produkte über seine Plattform zu verbieten.

Hey @AmazonHelp, auf eurer Webseite kann man — ich kann es kaum ausschreiben, ey — Kindersexpuppen bestellen. Die Nahaufnahmen erspar ich uns mal. Wann genau wollt ihr das mal verbieten? Wie oft muss man euch das denn noch schicken, hm? Vielleicht klappt's ja öffentlich. 🙂🙂🙂 pic.twitter.com/XPXjGGhjYi — jasmin schreiber aka seeräuberbatman ಠ╭╮ಠ (@LaVieVagabonde) February 19, 2020

Kindersexpuppen bei Amazon

Auf Amazon finden sich zahlreicher solcher Angebote. Die Puppen kosten mitunter mehrere hundert Euro, die meisten bestehen aus Silikon. Manche werden explizit mit dem Zusatz „flacher Brust“ angeboten. Welcher Kundenwunsch hier bedient werden soll, ist mehr als eindeutig.

Geradezu verstörend wirken dabei auch die Artikelbeschreibungen, in denen damit geworben wird, dass „jede sexuelle Aktivität“ möglich sei. Man solle sich vom „langweiligen Sex“ verabschieden. Die Verkäufer sitzen meist im asiatischen Raum: China oder Hongkong.

+++ Helene Fischer: Echt pervers – Warum demütigt ER die Schlagerkönigin so? +++

Problem ist nicht neu

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Medienberichte das Thema der Kindersexpuppen beleuchtet. Unter anderem „futurezone“ oder die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (Bezahlinhalt). Laut „futurezone“ habe Amazon im Anschluss reagiert und das von dem Internetportal erwähnte Produkt entfernt. Es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein – denn noch immer gibt es zahllose vergleichbare Angebote.

Besonders schockierend: Das Problem ist nicht erst seit diesem Jahr bekannt! Bereits 2017 widmete sich „Noizz“ dem Problem von Kindersexpuppen auf Amazon. Seitdem ist offenbar wenig passiert. Immer wieder verweist Amazon auf seine Verkaufsbedingungen für Marketplace-Verkäufer.

--------------

Mehr zu Amazon:

Amazon führt Änderung ein, die ALLE betrifft – wäre dir DAS aufgefallen?

Amazon bekommt strenge Auflagen – dieses schockierende Verhalten soll der Vergangenheit angehören

Amazon-Kunden vertrauen auf diese Beschreibung – dabei ist sie völlig unlogisch

--------------

So heißt es in der Amazon-Antwort bei „futurezone“: „Amazon Marketplace-Verkäufer sind verpflichtet, sich an unsere Verkaufsbedingungen zu halten. Erlangen wir Kenntnis über einen Verstoß unserer Verkaufsbedingungen, ergreifen wir entsprechende Maßnahmen, die unter Umständen die Schließung des Verkäufer-Kontos beinhalten können.“

Bislang sieht das vor allem so aus: Einzelne, Amazon gegenüber angezeigte Produkte werden entfernt, die restlichen Puppen sind weiter bestellbar. (dav)