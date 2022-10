Amazon-Bote tot nahe Lieferwagen gefunden – haben ihn zwei Hunde auf dem Gewissen?

Dramatischer Vorfall in den USA. In Ray County im Bundestaat Missouri ist ein Lieferant von Amazon tot auf einem Grundstück in der Nähe seines Lieferwagens gefunden. Anwohner hatten die Polizei alarmiert.

Im Verdacht stehen zwei Hunde, die die Polizei auf dem Grundstück entdeckte. Für den Boten von Amazon kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Lieferanten feststellen. Die Ermittlungen zur Todesursache laufen.

Amazon: Lieferant in den USA tot aufgefunden – zwei Hunde im Verdacht

Der Amazon-Lieferwagen stand mehrere Stunden mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht an der gleichen Stelle. Anwohner alarmierten die Polizei von Ray County (Missouri, USA). Die Beamten eilten zum Tatort und entdeckten dort den toten Lieferanten.

Bei dem Amazon-Boten stellte die Polizei mehrere Wunden fest, die auf eine Tierattacke hinweisen. Die Beamten entdeckten zwei aggressive Hunde auf dem Anwesen. Nach Angaben des lokalen Nachrichtensenders „Fox 4 Kansas City“ handelte es sich dabei um einen deutschen Schäferhund und einen englischen Mastiff – zwei große Hunde.

Als die Rettungskräfte eintrafen, attackierten die Hunde auch das Rettungspersonal. Die Polizei schoss den Mastiff an, daraufhin flohen die beiden Vierbeine durch eine Klappe ins Haus. Der Polizeibeamte folgte ihnen ins Haus und erschoss beide Hunde. Die Besitzer waren nicht in ihrem Haus anzutreffen.

Amazon reagiert erschüttert und will helfen

Jetzt ermittelt die Polizei von Ray County. Erst nach der Obduktion des Amazon-Lieferanten wollen die Ermittler eine genauere Auskunft über den Todesgrund geben. Amazon reagierte in einem Statement und zeigte sich erschüttert. Der Online-Versandriese wolle die Polizei bei den Ermittlungen unterstützen.