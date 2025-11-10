Kunden von Amazon, MediaMarkt und Co. wollen am Black Friday kräftig sparen – und werden enttäuscht

Singles Day, Black Friday, Black Week, Cyber Monday – längst haben die aus den USA stammenden Spar-Aktionen auch Deutschland erobert und machen den November zum Monat der Schnäppchenjäger. Doch für viele kommt es anders als erhofft. Allzu oft werden die Erwartungen der Kunden enttäuscht, wenn sie bei Amazon, MediaMarkt, Otto, Coolblue & Co. auf Preisjagd gehen.

Am 28. November ist wieder Black Friday, am 1. Dezember folgt der Cyber Monday. Laut einer Analyse des Preisvergleichportals „idealo“ boten Amazon, MediaMarkt & Co. am Black Friday 2024 für etwa 73 Prozent der Produkte günstigere Preise im Vergleich zum Vormonat. Doch es gibt einen Haken.

Kunden von Amazon & Co. erwarten Rabatte zwischen 10 und 20 Prozent

„Die Händler locken mit Rabatten bis zu 70 Prozent“, berichtet der bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss in unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“. Doch er stellt direkt klar: „Das ist im Regelfall ziemlicher Fake.“ Es gebe diverse Studien, die belegen, dass an diesen Tagen durchaus Schnäppchen gemacht werden können. Die Rabatte liegen aber deutlich niedriger. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Analyse von „idealo“.

Die Untersuchung basiert auf über 10.000 Produkten aus den 100 beliebtesten Kategorien des Black Friday 2024. An dem Tag wiesen tatsächlich 89 der analysierten Produktgruppen niedrigere Durchschnittspreise als im Oktober auf. Aber: Die durchschnittliche Ersparnis betrug gerade mal 7 Prozent. Besonders bitter: Eine repräsentative Umfrage ergab, dass die Kunden von Amazon, MediaMarkt & Co. Rabatte zwischen 10 und 20 Prozent erwarten. Da dürfte es also in vielen Fällen zu Enttäuschungen kommen.

Kaum Ersparnis bei Smartphones und Tablets

Aber nicht in allen Fällen! Denn tatsächlich sind kräftige Rabatte in einigen Fällen möglich. Laut „idealo“ war die Ersparnis am Black Friday 2024 bei Fernsehern (-17 Prozent), Staubsaugern (-15 Prozent), E-Bikes (-15 Prozent) und Kopfhörern (-14 Prozent) besonders hoch. Smartphones und AirPods boten mit durchschnittlich 5 Prozent Ersparnis ein geringes Sparpotenzial. Auch bei Smartwatches und Tablets lagen die Rabatte mit jeweils 6 Prozent unter dem Schnitt. Die Auswahl älterer Modelle kann größere Rabatte bringen. So war der Bluetooth-Lautsprecher JBL Charge 4 am Black Friday im November 20 Prozent günstiger als im Oktober, während das neuere Modell JBL Charge 5 nur einen Preisnachlass von 4 Prozent hatte.

Und noch zwei Erkenntnisse der Studie: Die Preise beginnen meist schon Anfang November zu sinken, erreichen ihren Tiefpunkt in der Black Week und steigen nach dem Cyber Monday wieder an – allerdings bleiben sie in der Regel unter dem Niveau vom Oktober. Und: Trotz attraktiver Rabatte bei Amazon, MediaMarkt & Co. ist der Black Friday nicht immer der günstigste Einkaufstag. Mehr als die Hälfte der Produkte war an anderen Tagen im November sogar billiger zu haben.

Nicht nur auf den Black Friday vertrauen

Daher rät Verbraucherschützer Ron Perduss: „Checke den Preis bitte immer über Preissuchmaschinen.“ Dort lassen sich zum Beispiel Preis-Statistiken aufrufen, die Auskunft darüber geben, wie teuer der gewünschte Artikel in den letzten Wochen und Monaten war. Perduss: „Stell dir einen Preis-Alarm, das kannst du bei den meisten Portalen. Du bekommst dann automatisch eine E-Mail, wenn der Preis fällt.“

