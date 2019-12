Amazon: Damit Bestellung vor Weihnachten ankommt, muss eine Frau SO VIEL zahlen

Geschenke bei Amazon bestellen – das ist für die meisten ein Muss. Der Online-Versandhändler lockt vor Weihnachten mit Schnäppchen und ködert Kunden mit garantierten Lieferzeiten. Für einen kleinen Aufpreis erhälst du bei Amazon deine Bestellung manchmal sogar noch am selben Tag. Was diese Frau jetzt allerdings zahlen soll, damit das Amazon-Geschenk noch vor Weihnachten ankommt, ist einfach nur unverschämt.

Amazon verlangt krasse Summe

Sie wollte bei Amazon eigentlich nur eine Aufbewahrungstasche für Handy, Buch und weiteren Schickschnack bestellen. Die kann man praktischerweise am Bett befestigen. Umgerechnet 3,49 Euro soll das Täschchen Danielle Long aus Carrickfergus, Nordirland, kosten. Als sie das gewünschte Produkt bei Amazon in den Warenkorb legt und zu den Lieferkosten klickt, fällt sie fast vom Glauben ab.

9999 Pfund (11.668 Euro)?? So viel soll sie bezahlen, damit es per Express geliefert wird. Aber das ist nicht einmal garantiert. Als Lieferzeit gibt Amazon das Zustellungdatum zwischenden dem 24. und 28. Dezember an. „Ich wünschte, das wäre ein Joke. Ich wollte es wirklich vor Weihnachten haben“, sagt die Amazon-Kundin.

Bei Facebook postet sie einen Screenshot dieser unverschämten Summe. Sie schreibt: „Das ist eine harte Nummer.“

Diese Tasche wollte Danielle Long bei Amazon kaufen:

Sie wählte nach diesem Schock den Standardversand aus. Die Amazon-Tasche soll nun zwischen dem 11. und 21. Januar 2020 ankommen.

Für Deutschland ist der Artikel erst am dem 5. Januar wieder bei Amazon verfügbar. Foto: Screenshot Amazon

Wir müssen keinen Versand bei Amazon bezahlen. Foto: Screenshot Amazon



Wenn du die Tasche bei Amazon hierzulande in deinen Einkaufskorb packst, ist der Versand kostenfrei – die Tasche jedoch teurer. Aber auch du musst dich bis zum 11. Januar gedulden. Memo an dich selbst: Geschenke immer frühzeitig bei Amazon bestellen.