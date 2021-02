Altenheim-Drama: Bewohnerin steht vor verschlossener Tür – wenig später ist sie tot

Altenheim-Drama in Herzberg im Harz. Einfach schrecklich! Eine demente Seniorin aus dem Harz wollte eigentlich nur ihre Schwester besuchen – doch bei der kam sie nie an...

Das Altenheim-Drama endete bedauerlicherweise mit einer Tragödie: Die Seniorin erfror vor ihrem eigenen Pflegeheim in Herzberg im Harz.

Altenheim-Drama: Keine geschlossene Einrichtung

Die 81-Jährige wollte am späten Samstagabend ihre Schwester besuchen. Die wohnt jedoch 240 Kilometer entfernt, wie die „Bild“ berichtet. Deshalb verließ sie ihr Zimmer im Altenheim „Alloheim“ in Herzberg.

+++ Wetter: Erschütternde Prognose für März – Experte warnt vor speziellem Phänomen +++

Das Fatale: Die Seniorin litt an Demenz und galt als orientierungslos, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen unserem Partnerportal News38.de erklärt. Auf dem Flur soll die 81-Jährige noch einer Nachtschwester begegnet sein, die sie zurück ins Bett schickte. Doch sie ging trotzdem weiter.

Altenheim-Drama: Frau erfriert im Schnee (Symbolbild). Foto: imago images/Westend61

„Bei der Einrichtung handelt es sich nicht um eine geschlossene. Den Bewohnern stand es frei, das Heim eigenständig zu verlassen“, so der Sprecher.

Altenheim-Drama: Frau nimmt den Notausgang

Durch den Notausgang soll die Frau aus dem Harz die Einrichtung dann verlassen haben. Der befindet sich direkt neben ihrem Zimmer – und lässt sich von außen nicht öffnen. Offenbar fand die 81-Jährige nicht mehr zurück ins Warme.

+++ Bayern: Vater fleht um Spenden für krebskranke Tochter – doch dann geht die Mutter dazwischen +++

Am nächsten Morgen gegen 6 Uhr fand man dann ihre Leiche. Besonders tragisch: Der Haupteingang mit einer Klingel war nur wenige Meter von ihr entfernt. Doch die demente Frau fand den Weg wohl wegen ihrer Krankheit nicht.

Bei etwa -17 Grad starb die Frau vor dem Pflegeheim im Harz. Die Nichte der Seniorin klagt an: „Meine Tante war zwar dement, aber sehr gesund. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie qualvoll sie in der Kälte gestorben sein muss.“

Altenheim-Drama: Nichte geschockt über die Tragödie

Sie fragt sich, warum niemand ihr Verschwinden bemerkte. Ein „Alloheim“-Sprecher erklärte gegenüber „Bild“: „Abends und nachts gibt es mehrere Rundgänge. Es ist eine offene Einrichtung, verfügt also nicht über einen geschlossenen Demenzbereich. Die Notausgangstüren sind gemäß der behördlichen Abnahme teilweise alarmgesichert, dürfen aber aus Brandschutzgründen nicht verschlossen sein.“

---------------

Mehr News

---------------

Am Nachmittag lag das Obduktionsergebnis der Frau aus dem Harz vor. „Sie ist an einer Unterkühlung in Verbindung mit einem schwachen Herzen verstorben“, teilt der Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Der Todeszeitpunkt soll zwischen 1 und 6 Uhr morgens gewesen sein. Durch ihr Alter und einem schwachen Kreislauf konnte die 81-Jährige der Kälte nicht viel entgegensetzen.

Weitere Hintergründe dieser Tragödie und die nächsten Schritte der Staatsanwaltschaft kannst du bei unserem Partnerportal >>>News38.de lesen.

(ldi)