Ausflug in den Alpen endet tödlich ++ Ehepaar mitgerissen ++ Kinder müssen alles mitansehen

Eine Wanderung in den Alpen bei Garmisch-Partenkirchen endete am Mittwoch (13. August 2025) tragisch. Eine achtköpfige Gruppe war auf dem Weg zur Zugspitze, um auf der Reintalangerhütte zu übernachten. Gegen 20 Uhr wollte ein Teil der Gruppe am Partnachursprung baden – mit fatalen Folgen.

Rettungseinsatz in den Alpen bei Nacht

Eine 49-jährige Frau aus dem Landkreis Speyer konnte sich in einer Gumpe nicht mehr über Wasser halten. Ihr 48-jähriger Ehemann und der Bergwanderführer eilten ihr zu Hilfe. Doch die Strömung riss die Frau und ihren Mann in die Tiefe. Beide stürzten über einen Wasserfall in den Alpen.

Der Bergwanderführer konnte sich selbstständig retten, während die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen mit zwei Hubschraubern zur Rettung der Verunglückten ausrückte. Die 49-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen noch in der Nacht im Krankenhaus. Der Ehemann wurde schwer verletzt. Ihre Kinder und ein weiteres Kind mussten das Unglück miterleben.

Fordernder Einsatz in den Alpen

Die Bergwacht kümmerte sich um die Kinder und begleitete sie ins Tal. Dort übernahm ein Kriseninterventionsteam die Betreuung. Der Einsatz endete gegen 2.30 Uhr. Die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd untersucht den Unfall unter Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Solche Unglücke zeigen die Gefahren der Alpen.

