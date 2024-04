Allgäu: Bluttat in Norma-Filiale! Messermann attackiert Mädchen (4)

Blutiger Angriff in einem Norma im Allgäu! In Wangen soll ein 34-Jähriger am Mittwochnachmittag (3. April) auf ein vierjähriges Mädchen mit einem Messer unvermittelt eingestochen haben. Das Kind wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

Ein Zeuge hatte Schlimmeres verhindert und den Angreifer gestoppt. Er alarmierte die Polizei, die den Tatverdächtigen nur wenig später festnehmen konnte. Er soll bereits am Donnerstagnachmittag (4. April ) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Allgäu: Kind war mit Mutter einkaufen

Das Entsetzen nach dem Vorfall in einem baden-württembergischen Norma ist groß! Ein vierjähriges Mädchen war am Mittwochnachmittag zusammen mit ihrer Mutter zum Einkauf in der Discounter-Filiale, als plötzlich auf sie eingestochen wurde. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus operiert werden musste. Inzwischen befinde sie sich in einem stabilen Zustand.

In einem Norma im Allgäu hat ein Mann auf eine Vierjährige eingestochen. Foto: David Pichler/dpa

Der Tatverdächtige ließ sich ohne Widerstand von den Beamten festnehmen, nachdem ein Zeuge eingeschritten war. „Er hat dem Mann das Messer weggenommen und ihn dann auch verfolgt“, gab eine Sprecherin der Polizei an. Noch ist laut einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei unklar, warum er unvermittelt auf das Kind einstach. Der 34-Jährige und das Mädchen sollen sich ersten Erkenntnissen der Polizei nach nicht gekannt haben. Ob sich eventuell die Mutter und der mutmaßliche Täter kannten, ist noch nicht bekannt.

Fall liegt bei der Staatsanwaltschaft

Weitere Angaben zur Identität des Messer-Angreifers und des Kindes hatte die Polizei zunächst nicht gemacht. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen in dem schockierenden Fall übernommen. Der Fall liegt außerdem bei der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dauern an. „Delikte dieser Art sind sehr selten“, betonte die Polizeisprecherin.

Der Supermarkt blieb am Mittwoch für den Zeitraum der Ermittlungen geschlossen. Am Donnerstagvormittag war er wieder wie gewohnt für die Kunden geöffnet.

