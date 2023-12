Aldi-Kunde macht auf ätzendes Problem aufmerksam – jeder kennt es

Kunden von Aldi und Co. haben manchmal komische Marotten. So kommt es zum Beispiel immer wieder zu Problemen beim Einkaufen. Ein X-Nutzer (vormals Twitter) hat ein solches nun öffentlich angesprochen.

Er kann einfach nicht verstehen, wieso sich Kunden bei Aldi immer wieder so verhalten, wie sie es eben tun. Das habe doch für keinen Beteiligten einen Vorteil. Grund zum Ärger bietet in diesem Fall die Einkaufswagenschlange vorm Geschäft.

Aldi: Einkaufswagenschlange gibt Rätsel auf

Ist das ein Wettbewerb, wer die längste Schlange bauen kann? Oder sind die Kunden einfach nur zu faul? Warum suchen sich die Kunden immer die längste Schlange aus, um ihren Einkaufswagen hinten einzureihen? Genau diese Frage dürfte sich nicht nur dieser Kunde auf X, sondern auch schon jeder andere gestellt haben.

In seinem Beitrag teilt der Nutzer ein Foto von drei Einkaufswagenreihen. Die rechte ist schon voll, die anderen beiden nicht. Er zeigt auf diese und fragt: „In diese Reihe kommt der nächste Wagen, oder?“ Das sollte man wohl meinen, doch scheinbar hält sich niemand an die sinnvolle Aufteilung.

In diese Reihe kommt der nächste Wagen, oder?

Kunden auf 180

Was sind wohl die Gründe dafür, den Einkaufwagen immer wieder in die längste Schlange zu stellen? In den Kommentaren unter dem Beitrag stellen die Nutzer die wildesten Vermutungen auf. Hier ein paar Beispiele:

„So will es das Einkaufswagengesetz.“

„Du spielst zu viel Tetris.“

„Nein, der kommt immer in die volle Reihe, am besten noch so, dass er quer über den Weg geht, so dass die Autos nicht mehr an der Wagenschlange vorbeikommen.“

Doch andere sehen ebenfalls den Ernst der Lage. „Die meisten Volldeppen sind zu faul, die fünf Sekunden zu investieren. War teilweise schon die halbe Straße auf dem Supermarkt Parkplatz voll. Bloß nicht mitdenken“, kommentiert ein Nutzer. „Nicht nur die Dummheit der Menschen ist grenzenlos, auch die Faulheit.“