Aldi will beliebtes Produkt günstiger machen – und könnte damit eine Revolution starten

Aldi macht ordentlich Druck bei den Händlern. Der Discounter will den Einkaufspreis eines beliebten Produktes senken. Dabei muss sich das Unternehmen jedoch auf Gegenwind gefasst machen, auch aus Richtung seiner Mitbewerber.

Lohnen würden sich die Preissenkung. Aldi könnte dabei hierzulande rund zehn Millionen Euro mehr verdienen. Doch um welches Produkt geht es eigentlich?

Die gesamte Lebensmittelbrache ist offenbar in Aufruhe. Aldi möchte den Preis eines sehr beliebten Artikels senken. Es geht dabei um Obst, genauer gesagt um Bananen. Doch wieso will Aldi ausgerechnet bei diesem Produkt an der Preisschraube drehen?

Der Discounter ist der größte Abnehmer von Bananen in Europa, kann also kräftig Druck auf die Händler ausüben. Aldi will den Einkaufpreis um sechs Cent pro Kilo senken, berichtet die „Lebensmittel Zeitung“.

Das wäre pro Karton à 18 Kilogramm, also insgesamt ein Euro weniger. Im vergangenen Jahr haben Aldi Nord und Süd geschätzt ganze 10 Millionen Kartons verkauft.

Steht bald eine Revolution der Obsttheke an? (Symbolbild) Foto: imago images / Jürgen Heinrich

Doch die Forderung schlägt inzwischen hohe Wellen in den Anbauländern. Bereits letztes Jahr hatte der Discounter die Preise stark reduziert.

------------------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

------------------------------------------

Gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“ betont Aldi jedoch, das „ausschließlich und ohne unsere Vorgaben durch den Angebots-abgebenden Lieferanten kalkuliert wird“.

Die Konkurrenz ist bestimmt nicht erfreut, wenn es dem Discounter gelingt den Preis zu reduzieren. Wie „ruhr24“ berichtet profitieren Supermärkte stark vom Obstverkauf.

Vor allem Bananen stehen bei den Kunden hoch im Kurs, Durchschnittlich isst jeder Deutsche mehr als elf Kilogramm Bananen im Jahr.

-------

Möglich, dass es daher zu einer Revolution in der Obstabteilung kommen könnte. Wenn es Aldi gelingt, die Kunden durch einen deutlich niedrigeren Preis ins Geschäft zu locken, könnte das finanzielle Auswirkungen auf die Mitbewerber Rewe oder Edeka haben. (mia)