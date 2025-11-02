  1. DerWesten.de
  4. Aldi schlägt wieder zu – pünktlich zur Weihnachtsmarkt-Saison

Mit der Ankündigung von Aldi bekommen die Weihnachtsmärkte richtig Konkurrenz – der Discounter bietet nämlich eine günstige Alternative an.

© imago stock&people

Die Tage werden länger, die Temperaturen werden kälter – und auch die Weihnachtsmärkte öffnen bald ihre Türen. Jetzt hat Aldi Süd anlässlich der bevorstehenden Weihnachtszeit eine große Ankündigung gemacht und macht damit den Weihnachtsmärkten mächtig Konkurrenz. Der Discounter hat bekannt gegeben, wann und wo in diesem Jahr der Aldi-Weihnachtsmarkt stattfinden wird.

Ein Besuch auf einem Weihnachtsmarkt ist für die meisten mit hohen Kosten verbunden. Laut einer Studie von „YouGov“ liegt der Preis für einen Glühwein in zahlreichen Großstädten aktuell bei fünf Euro oder sogar darüber. Aldi bietet nun jedoch eine deutlich günstigere Alternative an.

Aldi mit günstigen Weihnachtsleckereien

Auch dieses Jahr veranstaltet der Discounter, laut eigener Aussage, den „günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands“. Besucher können dort Weihnachtsleckereien zu kleinen Preisen genießen. Glühwein und Kinderpunsch gibt es bereits für einen Euro. Zusätzlich wird dieses Jahr ein heißer, fruchtiger Aperitif namens „Aperini“ für nur zwei Euro angeboten.

Nicht nur Getränke werden auf dem Aldi-Weihnachtsmarkt günstig verkauft – sondern auch das Essen. Crêpes und Bratwurst im Brötchen kosten jeweils zwei Euro, während Plätzchen-Tüten für einen Euro erhältlich sind. Veganer kommen ebenfalls auf ihre Kosten, denn der Weihnachtsmarkt bietet auch eine vegane Bratwurst an. Neu im Angebot sind dieses Jahr Käsespätzle mit Röstzwiebeln, die ebenfalls zwei Euro kosten.

Discounter kündigt vier Standorte an

Der Weihnachtsmarkt wird jedoch nur an ausgewählten Standorten und an bestimmten Terminen stattfinden. Vom 12. bis 14. November kann man den Aldi-Weihnachtsmarkt in Augsburg (Weiherstraße 10) und Saarbrücken (Halbergstraße 5) besuchen. Vom 18. bis 20. November öffnet er in Bonn (Maarstraße 3) und Wiesbaden (Hagenauer Straße 40) seine Türen. Besucher sollten jedoch beachten, dass der Weihnachtsmarkt täglich nur zwischen 15 und 21 Uhr geöffnet ist.

Neben den günstigen Weihnachtsleckereien bietet der Weihnachtsmarkt auch Attraktionen für die kleinen Gäste an. Die jüngsten Besucher können sich auf ein Kinderkarussell und Kinderschminken mit Weihnachtsmotiven freuen. Aldi kündigt zusätzlich an, dass es auf dem Weihnachtsmarkt eine interaktive Fotostation für die ganze Familie geben soll.

Mit dem Aldi-Weihnachtsmarkt unterstützt der Discounter die „Off Road Kids“-Stiftung. Diese Organisation setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, die kein Zuhause haben. Im Jahr 2024 konnte Aldi durch den Weihnachtsmarkt insgesamt 70.000 Euro einnehmen und an die Stiftung spenden.