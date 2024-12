Aldi: Weihnachts-Aktion geht nach hinten los – „Mächtig verarscht“

Seit einigen Jahren können sich Kunden von Aldi an einer Weihnachtsaktion des Discounters beteiligen. Dabei geht es um den Adventskalender – oder auch ALDIventskalender des Unternehmens. Nicht in physischer, dafür in digitaler Form können Kunden an täglichen Gewinnspielen teilnehmen und allerhand Preise gewinnen.

In diesem Jahr werden unter anderem Neuwagen, eine Playstation 5 oder auch das neueste iPhone verlost. Daneben gibt es allerdings auch viele kleinere Gewinne. Und genau über die hat sich nun eine Kundin aufgeregt. Nach der Teilnahme erhielt sie von Aldi einen Sofortgewinn. Freuen konnte sie sich darüber allerdings nicht.

Aldi-Adventskalender treibt Kundin in den Wahnsinn

„Wie jedes Jahr bietet Aldi auch dieses Jahr wieder einen Adventskalender und Gewinnspiele an … aber darüber kann man sich nicht freuen, eher gewinnt man das Gefühl, hier mächtig verarscht zu werden!“, leitet die Kundin ihre Beschwerde auf Facebook ein. Sie hatte vor allem ein Hauptgewinn interessiert: eine Kreuzfahrt.

Doch der Weg dorthin wurde ihr mittels Datenabfrage erschwert. Als sie dann viele persönliche Informationen von sich preisgegeben hatte, erhielt sie sogleich eine Gewinnmitteilung vom Discounter. „Doch die Vorfreude wird sofort wieder zunichtegemacht!“ Natürlich hatte sie keine Kreuzfahrt gewonnen, dafür aber ein Sky-Abo – allerdings nur 50 Prozent Rabatt darauf.

Aldi-Kundin fühlt sich „abgezockt“

„Das heißt aber im Klartext, dass man seinen Gewinn zu 50 Prozent kaufen muss“, stellt die Kundin im Nachhinein wütend fest. „Da fragt man sich doch allen Ernstes, wie dumm man als jahrelanger Kunde sein muss, dass man von diesem Konzern so impertinent abgezockt wird? Das ist kein Gewinn, sondern ein Vermittlungsgeschäft!“

So betitelt die Frau den Adventskalender weiterhin als „Verbraucherfalle“ und markiert in ihrem Beitrag auch die Verbraucherzentrale. Die beschäftigt sich allgemeinhin jedoch eher mit Fake-Gewinnspielen. Und das trifft auf den Aldi-Adventskalender eindeutig nicht zu.