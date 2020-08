Aldi: Versteckte Funktion am Eingang! Auch du hast sie bestimmt schon genutzt

Hast du bei deinem Aldi-Einkauf am Eingang deiner Filiale schon mal etwas Auffälliges bemerkt? Nein? Dann geht es dir sicher wie den meisten Aldi-Kunden.

Verwunderlich ist das allerdings nicht. Wie jetzt herauskommt, soll der Discounter eine versteckte Funktion im Eingangsbereich haben, die täglich Millionen Aldi-Kunden unbemerkt nutzen.

Aldi: Versteckte Funktion am Eingang! Auch du hast sie schon genutzt

Wie Chip.de berichtet, gibt es einen speziellen Teppich, der für den Großteil der Kunden wohl nichts weiter ist, als ein Schmutzfänger. Doch von wegen! Aldi hat darin eine Spezial-Funktion einbauen lassen. Demnach besteht der Bodenbelag aus Rillen, die die Wegfahrsperre des Einkaufswagens entriegeln können. Vorausgesetzt, diese wurde aktiviert.

Was hat es damit auf sich?

---------------

Das ist der Discounter Aldi:

Aldi besteht aus den separaten Unternehmensgruppen Aldi Nord und Aldi Süd

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Der Sitzt von Aldi Nord ist Essen

Aldi Süd hat seinen Sitz in Mülheim an der Ruhr

Aldi Nord ist in acht Ländern vertreten

Aldi Süd gibt es in elf Staaten

------------

In jedem Aldi-Einkaufswagen ist eine Wegfahrsperre eingebaut, bei der die Räder blockieren, sobald ein Aldi-Kunde den Wagen außerhalb des Laden-Geländes schieben will. Dafür wurden Magnetstreifen zwischen Aldi-Gelände und Gehweg angebracht, die die Wegfahrsperre aktivieren, sobald sie in Kontakt mit einem Einkaufswagen kommen. „Auf dem Parkplatz oder in der Tiefgarage von Aldi kann man den Einkaufswagen ganz normal rollen“, heißt es laut eines Insiders bei Chip.de.

Hintergedanke des Ganzen ist die Diebstahlsicherung.

Aldi: Die Kunden können nicht mit Einkaufswagen das Gelände verlassen. (Symbolbild) Foto: imago images / Sven Simon

------------

------------

Aldi: Teppich entriegelt Wegfahrsperre, wenn...

Bleibt nur noch die Frage offen, was das letztendlich mit dem Teppich zu tun hat. Ganz einfach: Aldi-Kunden, die zufällig einen Wagen erwischt haben, bei dem zuvor die Wegfahrsperre aktiviert worden war, müssen nur über den speziellen Teppich am Eingang fahren und schon wird diese entriegelt.

Solltest du künftig also nur schwer mit deinem Aldi-Einkaufswagen vorwärtskommen, lässt sich das Problem ganz einfach lösen. (jhe)