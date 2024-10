Aldi-Kunde will Urlaub in der Türkei machen – am Flughafen bricht ihm plötzlich der Schweiß aus

Flughäfen sind alles andere als romantisch. Hier wird gehetzt, gedrängelt, gestöhnt und manchmal auch geschwitzt. Fröhlich ist kaum jemand – schließlich muss man es nicht nur rechtzeitig zum Gate, sondern auch durch die Sicherheitskontrolle schaffen. Schon hier beginnt für viele die Hektik, da an allerlei Dinge gedacht werden muss. Sind alle Flüssigkeiten eingepackt? Entsprechen die Taschen den Vorschriften? Und darf ich die Sachen überhaupt mit an Bord nehmen?

So erging es auch einem Aldi-Kunden, der eigentlich nur seine Familie besuchen wollte. Mit einer prall gefüllten Tasche ging er durch die Sicherheitskontrolle und bangte, als er die kritischen Blicke des Kontrolleurs sah – was dann geschah, berührte viele Nutzer.

Flughafen-Kontrolle: Irritation wegen Aldi-Produkt

Das Video, das am 8. Oktober 2024 geteilt wurde, hat bis heute (9. Oktober 2024) bereits über 85.000 virale Aufrufe und unzählige Kommentare erhalten. Aber warum? In dem Beitrag ist ein Mann zu sehen, der mit seiner Ledertasche am Flughafen auf die Kontrolle wartet. Doch als der Kontrolleur seinen türkischen Pass überprüft hat, fragt er ihn kritisch, wohin er denn wolle. Daraufhin antwortet der Urlauber, dass er seine Familie besuchen möchte.

Dann legt der Aldi-Kunde seine Tasche in die Plastikschublade der Sicherheitskontrolle und lässt sie durch den Scanner laufen. Das Ergebnis der Kontrolle? Irritation. Prompt wird die Tasche geöffnet. Auf die Auflösung, was sich in der Reisetasche befindet, muss der Betrachter allerdings noch etwas warten – denn zunächst sieht er eine Rückblende. Und endlich wird enthüllt, was sich in der Tasche befindet: jede Menge Schokolade der Marke Edeka!

„Geht unter die Haut“: große Fan-Emotionen und Reaktionen

Und zwar eine ganz bestimmte: die Nussknacker-Schokolade. Dazu steht unter dem Video: „Nussknacker von ALDI SÜD sind das liebste Gastgeschenk von Cans türkischer Familie. Damals wie heute.“

Und offenbar nicht nur von Cans Familie, auch viele Instagram-Nutzern teilen diese Erfahrung. So schrieb ein User: „Diese Werbung geht unter die Haut für alle, die es genauso erlebt haben und weiterhin erleben. Nussknacker ist für uns viel mehr als nur Schokolade.“ Und auch ein anderer Fan meinte: „Diese Kampagne hat mich nicht nur extrem begeistert, sondern mich auch in meine Kindheit und an die vielen Türkei-Urlaube mit meiner Familie erinnert.“

Doch nicht nur Aldi-Kunden meldeten sich zu Wort, auch einige Promis teilten ihre Emotionen. So textete Influencerin und ehemalige „Let’s Dance“-Teilnehmerin (2023) Sally Özcan (36): „Wir haben auch immer Nussknacker Schokolade mit in die Türkei gebracht.“ Und auch Moderatorin Nazan Eckes (48) kommentierte mit zahlreichen Emojis.

Bei all den schönen Erinnerungen schmeckt die nächste Schokolade von Aldi bestimmt doppelt so gut – denn Familienzeit ist eben doch die schönste Zeit.