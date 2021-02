Zahlen, Daten, Fakten: Wo ist es günstiger? Wer ist größer? Welcher Discounter steht in der Kritik?

Aldi und Co.: Aus diesem Grund öffnen Kassierer die Eierkartons wirklich

Die Kassierer von Aldi und Co. arbeiten oft blitzschnell, doch für eine Sache nehmen sie sich viel Zeit: Sie werfen an der Kasse einen Blick in jeden Eierkarton, den sie über den Scanner ziehen.

Doch wieso nehmen sich die Mitarbeiter von Aldi und Co. gerade für diese Tätigkeit vergleichsweise viel Zeit? „T-Online“ hat jetzt den Grund dafür herausgefunden.

Aldi und Co.: Aus diesem Grund schauen die Mitarbeiter in die Eierkartons

Zwar soll es an der Kasse schnell gehen, doch die Qualität der Ware steht anscheinend an erster Stelle. „Die Eierkartons werden geöffnet, um zu kontrollieren, ob alle Eier vorhanden und nicht beschädigt sind“, teilt eine Sprecherin von Aldi Nord „T-Online“ mit.

Im Vordergrund stehe dabei der Kundenservice. Doch Eierkartons sind nicht das einzige Produkt, dass die Kassierer kontrollieren.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte im Jahr 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Auch Zeitungen und Zeitschrift nehmen die Mitarbeiter in der Regel genau unter die Lupe.

Es könne immer wieder vorkommen, dass ein Druckerzeugnis in ein anderes hineinrutscht – und der Kunde so unbewusst zwei Hefte auf das Kassenband legt.

Eine böse Absicht unterstelle Aldi Nord seinen Kunden dabei nicht, stellt die Pressesprecherin gegenüber „T-Online“ klar.

Nicht die einzige Überraschung an der Discounter-Kasse. Eine Lidl-Kundin bekam vor wenigen Tagen einen Schock, als sie Blumenkohl kaufen wollte. Die ganze Geschichte liest du hier bei uns >>> (vh)