Kunden feiern neue Aldi-Werbung mit Tokio-Hotel-Stars – „So random und ich liebs“

Aldi und Tokio Hotel – diese Kombination dürften Kunden nicht auf dem Schirm gehabt haben. Doch wie sich in der reichlich gefüllten Kommentarspalte unter der ersten Folge des neuen Instagram-Formats „Weil Gutes so einfach sein kann“ schon jetzt zeigt: Der Discounter-Kundschaft gefällt diese Kombi erstaunlich gut.

Doch die Folgen sollen die Kunden nicht nur zum Lachen bringen. Aldi gibt darin auf lustige Weise auch Tipps und weist auf Besonderheiten der Discounter-Kette hin.

Aldi mit neuem Format

Die Folge startet in einer Küche und zeigt die Tokio-Hotel-Stars Gustav und Georg als Bill und Tom verkleidet stehen, wie sie Schere, Stein, Papier spielen. In der nächsten Sequenz werden Kunden dann schon in eine Aldi-Filiale reinkatapultiert und sehen den Bassisten und Schlagzeuger der deutschen Kultband vor einem Nussregal der Discounter-Kette stehen.

+++ Aldi macht Ernst – hier hätte niemand mit dem Discounter gerechnet +++

„Gustav-Klaus-Wolfgang, ich hab’s dir schon so oft erklärt: Jeder weiß, man muss im Supermarkt die Produkte von unten nehmen. Da findet man die günstigen Sachen. Hier oben“, maßregelt Georg seinen Bandkollegen. Plötzlich mischt sich kein Geringerer als der Comedian und Content-Creator Tahsim Durgun in die Unterhaltung ein.

+++ Nach Coca-Cola-Preishammer: Als Kunden zu Eigenmarken von Aldi, Lidl & Co greifen, rätseln sie +++

Kunden feiern das neue Format

„Jungs, immer die Ruhe bewahren. Georg, Gustav, keine Ahnung, wer wer ist, Tahsim hier. Egal, wo du hingreifst: Bei Aldi Süd ist es günstig. Nehmt eure Nüsse mit, seid glücklich und lernt“, belehrt der Influencer die beiden. „Ich bin stolz auf euch.“ In der letzten Sequenz sehen wir das Tokio-Hotel-Duo die Aldi-Filiale verlassen und der Slogan „Unsere günstigen Eigenmarken findest du einfach überall im Regal“ wird eingeblendet.

Und was halten die Kunden vom neuen Werbeformat? Die sind schier begeistert. „Gustav Klaus Wolfgang … Diese Betonung killt mich einfach“, kommentiert eine Kundin. „Dieses Trio ist so random und ich liebs hahah“, kann die nächste nicht mehr an sich halten. „Tahsim Legende…. Mega Spot…. Schön, wenn man sich nicht so ernst nimmt… Gustav, Georg eine ernstzunehmende Konkurrenz für Bill… Weiter so… Bitte mehr von diesem heißen Scheiß“, findet auch ein Aldi-Kunde. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich auch Folge 2 und 3 bereits bei Instagram anschauen.