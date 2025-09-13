Aldi macht es zum ersten Mal – DAMIT hat beim Discounter niemand gerechnet

Bei Aldi gibt es zukünftig ein ganz besonderes Angebot: nicht mehr lange und Aldi Talk bietet zum ersten Mal Internet für Zuhause an. Mit Aldi Talk Home können die Kunden künftig auch über den Discounter eine Internetverbindung beziehen.

Die Internetverbindung über Aldi Talk Home erfolgt jedoch nicht über die üblichen DSL-, Kabel- oder Glasfasernetze. Stattdessen nutzt der Discounter 5G-Mobilfunk, um die Kunden auch zu Hause mit Internet zu versorgen.

Aldi Talk Home: Auswahl aus zwei Tarifen

Kunden von Aldi Talk haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Tarifen. Der kleinere Tarif ist der Home-S-Tarif: Für einen Preis von 19,99 Euro bietet er 150 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Telefónica für vier Wochen. Wem das nicht ausreicht, der kann auf den Home-L-Tarif zurückgreifen. Dieser Tarif bietet 300 GB Datenvolumen und kostet für die Laufzeit von einem Monat 29,99 Euro.

Solange das Guthaben ausreicht, verlängert sich der gewählte Tarif von Aldi Talk automatisch. Allerdings sollten Kunden beachten, dass ungenutztes Datenvolumen nach der jeweiligen Laufzeit verfällt.

Mobiler Router für Unterwegs

Zusätzlich werden über Aldi Talk Home zwei Router mit 5G-Verbindung angeboten. Sowohl der G5TS als auch der CPE 5s kosten jeweils 99,99 Euro. Beim Erwerb eines Routers erhalten Kunden außerdem eine kostenlose Aldi-Talk-Daten-SIM mit 10 Euro Startguthaben, wie der Discounter in einer Pressemitteilung berichtet.

Auch wenn Aldi Talk Home, wie der Name schon sagt, für Zuhause gedacht ist, gibt es eine mobile Option. Um auch unterwegs Internet nutzen zu können, wird zusätzlich ein mobiler Router angeboten: Der ZTE U10 ist für 29,99 Euro erhältlich.

Bis Kunden über Aldi Talk Home Internet beziehen können, müssen sie sich jedoch noch etwas gedulden. Aldi Talk Home ist ab Monatsende, dem 25. September, sowohl auf der Website von Aldi Talk als auch in allen Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd erhältlich.