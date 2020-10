Aldi: Der Mitarbeiter verriet, welche Vorteile Mitarbeiter in England haben. (Symbolbild)

Aldi: Mitarbeiter aus England packt aus – SO profitieren Mitarbeiter

Wer bei Aldi arbeitet, der bekommt nicht nur einen übertariflichen Lohn, sondern der profitiert auch von Bonuszahlungen. Die Aldi-Mitarbeiter in England erhalten zudem einen weiteren Vorteil.

Ein Mitarbeiter aus Englang hat nun ausgepackt und verraten, welche Vorteile die Mitarbeiter dort nutzen können.

Aldi: Diese Vorteile haben Mitarbeiter in England

Stuart C. (61) arbeitet seit 2014 bei Aldi und ist mittlerweile Vertreter der Transportabteilung in Chelmsford bei London. Dort bildet er vor allem Gabelstaplerfahrer sowie Lkw-Fahrer aus, die nach dem Abschluss ihrer Ausbildung Ware zu den Filialen in England liefern werden.

In einem Interview mit dem britischen „Mirror“ verriet der Mitarbeiter, dass alle Aldi-Mitarbeiter in England von diversen Vorteilen profitieren können. So gebe es eine App mit dem Namen „MyAldi“, mit der sie Rabatte auf eine Vielzahl von Angeboten erhalten würden.

Dies beinhalte auch die Vergünstigung, um mit einem Fahrrad zur Arbeit zu fahren sowie die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Außerdem würden Mitarbeiter sogar ermäßigte Reisen und Hotels für ihren Urlaub bekommen.

Vorteile für Mitarbeiter auch in Deutschland?

Aldi ist der führende Lebensmitteldiscounter in Deutschland und eines der größten Unternehmen im Lebensmittelhandel überhaupt. Wer bei Aldi in England erfolgreich sein möchte, der muss kommunikativ und bereit sein, seine Fähigkeiten auszubauen, so Stuart C gegenüber „Mirror“.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Unsere Redaktion hat bei Aldi Süd angefragt, ob auch Mitarbeiter in Deutschland ähnliche Vorteile genießen. Die Antwort: „In Zusammenarbeit mit dem Rabattportal „Corporate Benefits“ bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland bereits seit Ende 2017 vielfältige Preisnachlässe auf Produkte und Dienstleistungen namhafter Anbieter an. Auf der Online-Plattform erhalten sie monatlich neue Angebote mit Rabatten und Sonderkonditionen, zum Beispiel auf Konzerte, Mode oder Technik.“ (nk)