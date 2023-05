Aldi mit großer Änderung bei Erdbeeren – DAS kommt auf Kunden zu

Im Winter findet man bei den meisten Erdbeeren in deutschen Supermärkten den Vermerk, dass diese aus Spanien kommen. Zu dieser Jahreszeit ist es ja auch schlichtweg nicht möglich, auf deutschem Boden Erdbeeren anzubauen. Anders jedoch im Sommer – und genau das möchte Aldi Süd jetzt gezielt nutzen und ausschließlich regionale Erdbeeren verkaufen.

++ Aldi: Kunde packt Einkäufe aus und traut seinen Augen nicht – Discounter reagiert sofort ++

Aldi bietet Kunden nur noch DIESE Erdbeeren an

Seit dem 10. April kauft Aldi Süd in dieser Saison nur noch deutschen Spargel ein. Genauso will der Discounter es jetzt auch mit Erdbeeren fortführen. Ziel ist es, regionale Landwirtschaft in den Vordergrund zu stellen und die Landwirtinnen und Landwirte zu unterstützen. Ab dem 15. Mai werden Kunden die Umstellung in Aldi Süd-Filialen beobachten können.

Ein Aldi-Süd Sprecher dazu: „Für uns gilt: Wann immer im Einkauf regionale oder deutsche Erdbeeren verfügbar sind, kaufen wir während der Saison nur noch diese ein. Das kann je nach Wetter bis Ende August dauern.“ Zudem ergänzt er, dass es sich um eine Entscheidung mit Signalwirkung handle.

Aldi: Entscheidung erfreut Landwirte

Die Landwirte sind über diese Entwicklung sehr zufrieden: „Das ist ein wichtiger Schritt für uns Landwirte. Die Entscheidung gibt uns Planungssicherheit und stärkt uns als regionalen Erzeugern den Rücken“, so der Landwirt Uli Bonn.

Auch der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern (VSSE) zeigt sich enthusiastisch: „Die Entscheidung von Aldi Süd zeigt eine hohe Wertschätzung für den heimischen Erdbeeranbau. Wir hoffen, dass andere Einzelhändler diesem Beispiel folgen werden, um die regionale Landwirtschaft weiter zu stärken“, sagt Simon Schumacher, Geschäftsführer vom VSSE.

Neben der regionalen Herkunft der Früchte ist Aldi auch mit einer nachhaltigen Verpackung am Start: Es handelt sich um plastikfreie, offene Kartonschalen.