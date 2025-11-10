Aldi legt Zahlen offen – jetzt kann es jeder sehen

Aldi engagiert sich stärker denn je für Klima- und Umweltschutz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Von Landwirten und Lieferanten über die Logistik bis hin zu den Filialen und Sortimenten: Durch nachhaltige Maßnahmen soll der ökologische Fußabdruck des Unternehmens reduziert werden – von nachhaltiger Energie bis hin zu umweltfreundlicher Ernährung.

Aldi setzt auf Klimaschutz und Innovation

Ein zentraler Bestandteil der Aldi-Strategie sind die Kooperationen mit Lieferanten. In emissionsintensiven Warengruppen, darunter tierische Lebensmittel, befragt Aldi seit 2021 jährlich seine strategischen Partner zu Klimazielen und -maßnahmen. In den Filialen reduziert Aldi Emissionen durch natürliche Kältemittel, Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen – mittlerweile gibt es auf 70 Prozent der Gebäude Solarenergie!

Ebenfalls im Fokus: der Ernährungswechsel. Das Sortiment von Aldi orientiert sich zunehmend an der nachhaltigen Planetary Health Diet. Diese setzt auf pflanzenbasierte Produkte, deren Herstellung die Umwelt schont und gleichzeitig die menschliche Gesundheit unterstützt. Ein umfangreicher Ausbau des Veggie-Angebots entspricht den globalen Empfehlungen, tierbasierte Emissionen zu verringern.

Aldi stärkt Tierwohl und geht neue Wege

Unter dem #Haltungswechsel treibt Aldi seit 2021 ein Umdenken zu mehr Tierwohl in landwirtschaftlichen Betrieben voran. Seit Januar 2025 werden keine gekühlten Fleisch- und Wurstwaren aus der niedrigsten Haltungsform 1 mehr verkauft. Bereits ab Ende 2025 soll auch Frischfleisch dieser Kategorie aus den Regalen verschwinden. Bis 2030 verpflichtet sich Aldi, 100 Prozent seiner Frischfleisch-Produkte aus den höheren Haltungsformen 3, 4 und 5 anzubieten.

Zur Unterstützung besucht Aldi eigenständig landwirtschaftliche Betriebe, um mit den Betriebsleiteren Lösungen für den Übergang zu tiergerechten Haltungsformen zu finden. Die Frischfleisch-Kühlung von Aldi wurde zudem übersichtlich nach Haltungsformen geordnet, damit Kunden einfach erkennen können, welche Produkte ihrer Wahl dem Tierwohl entgegenkommen.

Aldi sagt Lebensmittelverschwendung den Kampf an

Lebensmittelrettung ist ein weiteres wichtiges Ziel von Aldi. Im Kampf gegen Food Waste hat das Unternehmen den „Pakt gegen Lebensmittelverschwendung“ unterzeichnet. Mit Maßnahmen wie flexiblen Abnahmekonzepten für Produkte und der Eigenmarke KRUMME DINGER bringt Aldi Produkte mit kleinen Makeln in den Handel, die sonst unverwertet blieben.

Aldi motiviert auch Kunden, aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen. Der Hinweis „Oft länger haltbar“ auf viele Produkte regt dazu an, Lebensmittel vor einer voreiligen Entsorgung zu prüfen. Online-Tipps zur Haltbarkeit und eine Beteiligung am Projekt „Dialogforum Private Haushalte 2.0“ der TU Berlin unterstreichen Aldis Bereitschaft für ganzheitliche Lösungen gegen Food Waste.

Mit seiner umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie setzt Aldi neue Maßstäbe. Egal ob für Umwelt, Tierwohl oder den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung – das Unternehmen nimmt eine Vorreiterrolle ein. Unternehmensziele wie die strengere Sortimentsgestaltung und klimafreundliche Technologien zeigen: Aldi bleibt entschlossen, Verantwortung für Mensch und Natur zu übernehmen.