Aldi geht mit sofortiger Wirkung drastischen Schritt – Kunden werden es direkt bemerken

Beim nächsten Einkauf bei Aldi Süd wird Kunden eine Veränderung sicherlich direkt auffallen. Denn in der Frischetheke für Wurst und Käse setzt der Discounter nach eigenen Angaben nun mehr auf das Tierwohl.

Das Sortiment wird bei Aldi Süd komplett umgestaltet. Einige Wurst- und Käsesorten suchen Kunden dort ab sofort vergebens – und das aus gutem Grund.

Aldi passt Haltungsformen bei Wurst und Käse an

Wie das Unternehmen am Dienstag (14. Februar) mitteilte, gibt es in der Frischetheke „alle Wurstartikel ausschließlich in Haltungsform 4“ zu kaufen. „In neuem Design, ähnlich einem Marktstand, werden hochwertige Wurst- und Käsespezialitäten in Bio-Qualität angeboten“, so die Ankündigung des Unternehmens.

Mit dem Design wolle Aldi Süd als Vorreiter unter den Discountern einen wichtigen Schritt in Puncto Haltungswechsel machen. „ALDI SÜD bietet als erster Discounter in der Frischetheke flächendeckend ausschließlich Wurstartikel der höchsten Haltungsform an. Damit lösen wir unser Versprechen ein, den Kundinnen und Kunden gute Qualität zum dauerhaft günstigsten Preis anzubieten“, sagt Erik Döbele, Managing Director Buying & CI.

Die Frischetheke bei ALDI SÜD. Foto: Aldi Süd/ Frank Feeser

Aldi mit großem Versprechen für die Zukunft

Ziel der Maßnahme sei es demnach, bei dem Angebot die Standards für das Tierwohl zu optimieren. Bis 2025 will Aldi vollständig auf Produkte aus Haltungsform eins verzichten und bis 2026 soll dann bereits ein Drittel der Fleisch- und Wurstware aus Haltungsform 3 und 4 stammen. 2030 soll das komplette Frischfleisch- und Trinkmilch-Sortiment sowie gekühlte Fleisch- und Wurstwaren auf die Haltungsformen 3 und 4 umgestellt sein.

Bislang ist die Haltungsform 4 die höchste Stufe für Tiere. Laut „Verbraucherzentrale“ garantiert das grüne Label Auslauf im Freien sowie den meisten Platz im Stall für die Tiere. Das Futter wird ohne Gentechnik angereicht. Die Haltungsformen 3 und 4 seien ein guter Ansatz doch noch lange keine Garantie, „dass es den Tieren wirklich gut gegangen ist“, so die Verbraucherschützer.