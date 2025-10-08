Aldi-Prospekt sorgt für Gelächter – vor allem DIESE Kunden drehen durch

Nicht nur hierzulande ist die deutsche Discounter-Kette Aldi auf dem Vormarsch. Auch in den USA hat sich der Konzern einen Namen gemacht – und lässt sogar Konkurrent Lidl alt aussehen, wie diese Redaktion zuletzt berichtete >>>.

Aldi ist in den USA aktuell der am schnellsten wachsende Lebensmittelhändler der Welt. Doch Halt macht der Discounter-Riese erst mal nicht, hat er für dieses Jahr noch große Pläne anvisiert. Auf „Reddit“ sorgt die interantionale Beziehung von Aldi Süd und den USA jetzt allerdings für Lacher.

Aldi Süd wird im Netz durch den Kakao gezogen

„‚Amerikanische“ US-Produkte bei Aldi Süd in Deutschland“, titelte so ein US-Kunde jetzt auf der Social Media Plattform „Reddit“. Hot Dogs im Glas, Pfannkuchenteig und Peanut Butter Cups werden jetzt als US-Import in deutschen Filialen der Discounter-Schwester Aldi Süd verkauft – zur großen Freude von Amerikanern.

„Ich liebe ihre Ideen von amerikanischem Essen“, kann so etwa einer nicht mehr ans sich halten. „Diese Hot Dogs im Glas bringen mich immer wieder zum Lachen“, wird der nächste auf Reddit in der Kommentarspalte deutlich. „Die Peanut Butter Cups klingen interessant, ich glaube nicht, die schon mal hier bei uns gesehen zu haben“, zeigt sich ein Amerikaner dagegen verwundert.

Verkehrte Welt in den USA?

Doch während die Discounter-Kette in Deutschland amerikanische Woche feiert, drehen US-Filialen den Spieß um. „Und hier in Amerika feiern wir gerade ‚Deutsche Woche‘ bei Aldi. Wir haben hier einen lustigen interkulturellen Austausch!“, freut sich so etwa einer.

Aldi sorgt immer wieder mit internationalen Produkten für Furore. Ob italienienische, mexikanische oder nun amerikanische Woche – der Discounter-Gigant ist immer wieder für eine kulinarische Überraschung gut. Zur Freude von Kunden weltweit, wie es sich jetzt einmal mehr zeigt. Mit einem Augenzwinkern versteht sich.