Aldi wird für Oktoberfest-Werbung ausgeschimpft – „Wird immer peinlicher“

In Bayern ist das Oktoberfest seit dem 17. September in vollem Gange. Und auch an vielen anderen Orten in Deutschland wird das traditionelle Fest mit Dirndl und Lederhose gefeiert. Die klassische Kost darf da ebenfalls nicht fehlen – meint auch Aldi.

Doch was ist die klassische Kost? Geht es nach einigen Kunden von Aldi, dann hat der Discounter sich bei dieser Oktoberfest-Aktion mächtig verschätzt.

Aldi sorgt mit Oktoberfest-Werbung für Wirbel

Wenn Deutsche an die Wiesn denken, dann haben sie oftmals Dirndl, Lederhosen und eine Mast Bier vor Augen. Genauso gehört aber das gute Oktoberfest-Essen dazu. „Zum Oktoberfest isst man Weißwurst mit süßem Senf und Brezeln oder eine Leberkässemmel oder ein Hendl, Haxe mit Kraut und ein Weißbier aber doch keine Bockwurst mit Brötchen“, schimpft deshalb eine Frau als sie die neue Oktoberfest-Werbung von Aldi Süd bei Facebook sieht.

„Das ist weder bayerisch, noch hat es was mit dem Oktoberfest zu tun. Wird ja immer peinlicher“, urteilt auch eine andere Kundin. Wussten es die Mitarbeiter des Discounters nicht besser, oder wurde hier bewusst auf eine andere Kombination gesetzt? Die Antwort des Social-Media-Teams ist eindeutig.

Kann DIESES Rezept den Wiesn-Klassiker schlagen?

„Wir haben uns erlaubt, eine kleine Neu-Interpretation zu machen. Es soll lediglich als Inspiration dienen. Die gängigen Oktoberfestbräuche wollen wir damit natürlich nicht in Frage stellen.“ Und tatsächlich gibt es auch einige Kunden, die schon ganz gespannt sind, das neue Rezept einmal auszuprobieren. „Schmeckt bestimmt super“ und „yummi“, heißt es in der Kommentarleiste.

Neben Bockwurst und einem Brötchen besteht die Oktoberfest-Kombi nämlich auch noch aus Camembert, Weißkohl und Zwiebeln. Wer es lieber klassisch hat, kann ja bei dem alt bewehrten Rezept bleiben. Ansonsten gilt wie so oft: Geschmäcker sind verschieden.