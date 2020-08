Aldi: Kunde schaut ins Regal und weicht entsetzt zurück – „Hoffe, das ist nur eine Notfalllösung“

Ein Kunde läuft nichtsahnend durch die Gänge bei Aldi. Als er dann in das Regal schaut, weicht er entsetzt zurück. Er kann nicht glauben, was er da bei Aldi sieht.

Der Kunde zückt gleich sein Handy, macht ein Foto und stellt Aldi bei Facebook zur Rede. Der Discounter reagiert.

Aldi: Kunde sieht Eierkarton und ist entsetzt

Auf seiner Einkaufsliste stehen Eier, doch als der Kunde am Regal angekommen ist, traut er seinen Augen nicht. Die Eier bei Aldi sind in Plastikschalen verpackt. Normalweise werden die Hühnerprodukte in Eierkartons verkauft, weil das umweltfreundlicher ist.

Deshalb schreibt er gleich an Aldi: „Ich hoffe, das ist nur eine vorübergehende Notfalllösung, weil in der Packanlage die Kartons ausgegangen sind?!“ und fragt dann leicht ironisch: „Oder aber es sieht nur täuschend echt nach Plastik aus und ist eigentlich gar keins?“

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Aldi antwortet auf die Kunden-Kritik

Der Lebensmittel-Konzern reagiert ziemlich zügig auf die Nachfrage ihres Kunden: „Hallo Matthias, von der Verpackung haben wir hier noch nicht gehört und ich kann mir daher sehr gut vorstellen, dass das nur eine Notfalllösung ist.“

Um das aber mal zu überprüfen, fragt Aldi nach: „Kannst du uns einmal sagen, wo du das gesehen hast? Wir fragen dann gerne mal in der Regionalgesellschaft vor Ort nach.“ Die Antwort: „Das war in der Filiale in Hallstadt in der Michelinstraße.“

Aldi bedankt sich für die Info und verspricht die Filiale zu kontaktieren. Das ist gelebte Kundennähe.

Unsere Redaktion hat ebenfalls bei Aldi angefragt und erhielt die folgende Antwort: „Hier handelt es sich tatsächlich um eine Notfalllösung. Aufgrund von Lieferengpässen bei der regulären Verpackung muss unser Lieferant aktuell auf eine Plastik-Ersatz-Verpackung zurückgreifen. Diese wird voraussichtlich zunächst bis Ende August im Einsatz sein.“ (fs, pg)