Bei diesem Anblick rieben manche Kunden von Aldi sich zuletzt verwundert die Augen. Was war passiert?

Auf der Facebook-Seite von Aldi Süd äußerte zuletzt der eine oder andere Kunde sein Unverständnis über ein Nahrungsmittel, das sich in Deutschland besonders großer Beliebtheit erfreut: die Kartoffel. Die Kunden hatten auf den Verpackungen ganz genau hingeschaut und konnten nicht glauben, was sie sahen.

Aldi: Warum kommen Kartoffeln aus südlichen Ländern?

Denn in einigen Filialen gab es keine einzige Kartoffel-Sorte aus Deutschland. Dass exotische Früchte oder bestimmte Gemüsesorten vorwiegend in extrem sonnigen Regionen der Welt angebaut werden können, ist für die Kundschaft von Aldi und Co. mittlerweile nachvollziehbar. Aber warum auch Kartoffeln ausschließlich aus südlichen Ländern importiert werden, sorgte bei mehreren Kunden für Unverständnis.

So schrieb eine Kundin: „Eigentlich kaufe ich ganz gerne bei Aldi Süd ein. Vor allem weil es viele Bio-Produkte gibt. Jetzt wollte ich Kartoffeln kaufen. Leider gibt es keine einzige Sorte aus Deutschland. Ich kaufe keine Kartoffeln aus Ägypten oder Israel.“

Auch interessant: Aldi-Kunden brechen an der Kasse in Schweiß aus – jetzt reagiert das Unternehmen

Und weiter: „Die Verkäuferin meinte, die Kartoffeln wären doch aus Deutschland. Sie hat das Ursprungsland auf der Verpackung erst gesehen, als ich es ihr gezeigt habe. Das steht nämlich ganz klein unter dem deutschen Lieferanten, der die Kartoffeln nur verpackt.“

Aldi Süd reagierte umgehend. Eine Sprecherin teilte der Kundin mit: „Ich kann deine Verärgerung verstehen und wo es möglich ist, decken wir den Bedarf an Obst und Gemüse aus regionalen Quellen. Leider ist dies noch nicht ganzjährig möglich, sodass wir an anderen Stellen zukaufen müssen.“

Mehr Themen:

Aldi-Kunden über fehlende Aktionsware sauer

Derweil hatten andere Kunden von Aldi Süd sowie Aldi Nord völlig andere Probleme. Sie bemängelten zuletzt den Umstand, dass angepriesene Aktionsware bereits vor dem angekündigten Verkaufsstart in manchen Filialen erhältlich sei. Dadurch würden diejenigen leer ausgehen, die erst zum ursprünglich kommunizierten Verkaufsstart in den Filialen erscheinen.

Daraufhin stellte Aldi Süd klar: „Unsere Mitarbeiter:innen können selbstständig entscheiden, ob sie die Aktionsartikel schon etwas früher herausstellen, wenn sicher ist, dass am Angebotstag noch ausreichend Artikel für alle vorhanden sind.“