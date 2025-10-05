Aldi Süd will mit neuem Produkt punkten – prompt entlarvt ein Kunde den Discounter

Discounter wie Aldi oder Lidl ziehen Kunden immer wieder mit neuen Produkten oder verlockenden Angeboten in ihre Läden.

Jetzt wollte Aldi Süd mit einem neuen Produkt punkten. Doch ein Kunde entlarvt den Discounter sofort.

Aldi Süd stellt stolz neues Produkt vor – prompt entlarvt ein Kunde den Discounter

Schon seit Monaten tobt ein regelrechter Preiskampf unter den Discountern in Deutschland. Lidl sieht sich dabei selbst als Vorreiter, Aldi und Co. folgten aber sogleich (hier mehr dazu). Auch neue Artikel im Sortiment sind immer wieder ein Magnet für die Kunden. Jetzt möchte Aldi Süd mit einem neuen Produkt punkten, das der Discounter in einem Video bei Facebook teilt. Hier heißt es: „Fitness-Fans aufgepasst! Es gibt jetzt Hähnchen-Hackfleisch – ganz neu bei uns. Mit 18 Gramm Eiweiß je 100 Gramm für 3,49. Das musst du ausprobieren.“

Einige User feiern das, andere kommen mit Kritik zur Haltungsform um die Ecke. Auch die Sorge um die Kühlkette kommt in den Kommentaren auf. Eine Kommentatorin entlarvt Aldi Süd aber prompt und meint: „Das gibt es schon lange bei der Konkurrenz (Lidl).“ Doch der Discounter reagiert cool und schreibt: „Umso schöner, dass du’s jetzt auch bei uns findest!“ Na, dann hat der Kunde wohl jetzt die Wahl, bei welchem Discounter er sein Hähnchen-Hackfleisch kauft.

Und wie sieht es nun mit der Haltungsform aus?

Aber noch mal zurück zur Haltungsform: Das neue Hackfleisch bei Aldi Süd gibt es aktuell nur mit der Haltungsform 3. Wie in den Kommentaren zu lesen ist, wünschen sich viele Kunden aber die höchste Stufe 5 bei der tiergerechten Haltung.

Dazu schreibt der Discounter: „Wir verstehen, wenn sich mehr Menschen ausschließlich die höchste Haltungsform 5 in BIO Qualität wünschen. Durch unseren Haltungswechsel setzen wir neue Maßstäbe in der Lebensmittelbranche und sind mit ALDI SÜD der erste deutsche Discounter, bei dem bereits über ein Drittel der gekühlten Fleisch- und Wurstwaren im Eigenmarken Sortiment aus den Haltungsformen 3, 4 und 5 kommen.“ Danach folgt noch das Versprechen, dass es immer wieder Erweiterungen geben wird. Diese könnten aber nicht über Nacht erfolgen. Na, dann sind wir mal gespannt!