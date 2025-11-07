Aldi Süd wirft Produkt raus – und hängt damit Lidl weiter hinterher

Vegane Produkte sorgen immer wieder für Reibereien unter Vegan-Gegnern und Fleisch-Lobbyisten. Während sich die einen über mehr Auswahl in den Supermärkten und Discountern freuen, gehen die anderen auf die Barrikaden. Zuletzt hatte der Anti-Vegan-Turn einen neuen Höhepunkt erreicht, als das EU-Parlament entschied, dass „Schnitzel“ oder „Burger“ nur noch so heißen dürfen, wenn sie auch Fleisch enthalten(>>Details gibt’s hier). Eine lächerliche Entscheidung, wie ich finde. Als hätten wir nicht andere Probleme.

Aber darum geht es nicht. Denn obwohl die Akzeptanz gegenüber veganen Produkten laut einer aktuellen Studie von Vergleich.org ansteigt, hat Aldi Süd gerade erst wieder bestätigt, ein veganes Produkt aus dem Sortiment genommen zu haben. Und dabei war dieses sehr beliebt – nicht nur bei mir. Gerade jetzt sollten Aldi und Co. das wachsende Interesse an veganen Alternativen bedienen und das Feld nicht nur den Marken oder der Konkurrenz wie Lidl überlassen. Alles andere wäre ein Rückschritt – ein Kommentar.

Aldi Süd nimmt „Almost Milk“ aus dem Sortiment

Als die „Not Milk“ auf den Markt kam, sorgte das unter Veganern für einen Aufschrei. Eine Milch, die fast genauso schmeckt, wie die einer Kuh? Alpro hatte damit einen großen Coup gelandet. Doch der Preis war nicht für jeden was. Ich selbst habe sie nur im Angebot gekauft. Umso mehr hatte es mich gefreut, als Aldi Süd mit der „Almost Milk“ der Eigenmarke MyVay auf den Plan trat. Günstiger, doch im Geschmack sehr ähnlich zur „Not Milk“. Zudem gab es auch hier die Auswahl zwischen 1,5 Prozent und 3,5 Prozent Fettgehalt .

Auch interessant: Lidl, Rewe & Co. haben es bereits – warum auch Aldi ein Bonusprogramm braucht

Doch nun hat der Discounter über Facebook bekanntgegeben – nachdem sich einige Kunden bereits gewundert hatten – dass die Milchalternative nur ein Testlauf war und nicht mehr im Sortiment geführt wird (weitergehende Informationen findest du >>hier). Eine große Enttäuschung, muss ich sagen. Und ein Schritt in die falsche Richtung.

Aldi Süd hängt Lidl hier hinterher

Lidl etwa führt weiterhin seine Variante „No Milk“ der Eigenmarke Vemondo in den Filialen und bietet seinen Kunden sogar noch Soja- und Kokosdrinks zur Auswahl an. Aldi Süd hat dem nichts entgegenzusetzen – außer gesüßte und ungesüßte Varianten der Standard-Hafer- und Mandelmilch. Auch wenn die Fertig-Produkte bei Aldi Süd meiner Meinung nach qualitativ besser sind und auch besser schmecken, sollte der Discounter hier den Anschluss nicht verpassen.

Zumal ich schon seit Monaten keine Mandel- oder Kokosjoghurts mehr im Aldi in meiner Nähe gesehen habe. Genauso hatte es auch mit der „Almost Milk“ angefangen. Ob sie auch bald aus dem Sortiment fliegen? Auf der Webseite werden die Joghurts zwar noch aufgeführt, doch vor Ort kann ich nur eine Auswahl an Soja-Varianten und je nach Aktion die teuren Alpro-Joghurts finden – auch ausschließlich mit Soja. Übrigens: Lidl führt hingegen noch Kokosjoghurt und Penny auch.

Fazit: Mehr Vielfalt bitte, Aldi Süd

Aldi Süd galt zuletzt stets als ein besonders vegan-freundlicher Lebensmittelhändler. Die Albert-Schweizer-Stiftung zeichnete ihn 2023 noch als bester Discounter in diesem Segment aus – noch vor Lidl und Penny. 2024 erhielten Aldi Süd und Aldi Nord den Peta-Award für die „Beste vegane Vielfalt“. Dieses Momentum sollte der Discounter nun auf keinen Fall verlieren. Denn genau diese Vielfalt hat gelitten.