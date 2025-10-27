Preis-Betrug bei Aldi? Es geht um 8 Cent

Gerade bereiten sich viele Kunden von Aldi und Co. auf die nächste Hamsterkaufwelle in ihrer Filiale vor. Der Grund? In einigen Bundesländern steht ein Feiertag kurz bevor. Gute Vorbereitung ist jetzt das A und O. Alle Infos dazu erhältst du hier >>>.

Der ein oder andere E-Auto-Fahrer dürfte seinen Einkauf dann auch eventuell mit einem Ladevorgang verbinden. Doch ein Kunde vermutet nach seinem Besuch an der Ladestation bei Aldi Süd einen Betrug. Was steckt nur dahinter?

Aldi-Kunde bemerkt es nach dem Bezahlen

„Scam bei Aldi?“, wendet sich ein Aldi-Kunde jetzt bei Reddit an die Discounter-Community. „Groß beworben mit 0,39ct/kWh und dann nach dem Freischalten plötzlich 0,47ct/kWh? Freigeschaltet hab ich mit Kreditkarte. Gezahlt habe ich dann wirklich 0,47ct/kWh“, so sein bitteres Fazit nach dem Ladevorgang.

+++ Es nimmt kein Ende! Nach Lidl-Nachricht fackelt auch Aldi nicht lange +++

Auf einem Foto, das er teilte, ist aber deutlich der Preis von 39 Cent pro kWh zu lesen. Also 8 Cent weniger, als er gezahlt hat. Auch andere Aldi-Kunden sind fassungslos. „Geh doch mal vor Gericht, würde behaupten, das ist nicht legal. Ist ja ziemlich identisch zur Tankstelle, da gilt der an der Zapfsäule ausgewiesene Preis“, begründet einer. „Moment. Ich will laden, stecke die Steckdose ein und weiß nicht vorher, was es kostet? Das kann doch nicht legal sein“, macht auch der nächste sein Entsetzen deutlich. „Die Säulen bei Aldi sind einfach schlecht gewartet und die Firmware katastrophal“, begründet der nächste. Doch was sagt der Discounter selbst zu den Scam-Vorwürfen?

+++ Auch interessant: Nicht nur bei Butter und Kaffee: Lidl, Aldi & Co. zetteln auch hier Preiskampf an +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Discounter wird deutlich

Auf Nachfrage dieser Redaktion verweist Aldi Süd lediglich auf einen „Einzelfall, bei dem an der Ladestation ein veralteter Bildschirmschoner angezeigt wurde“. Wie eine Sprecherin der Discounter-Kette empfiehlt, sollten Kunden auf die Bildschirm-Anzeige achten, die vor dem eigentlichen Bezahlvorgang angezeigt wird. Dieser zeige verlässlich „den aktuellen Preis, der abgerechnet wird“, an.

Wie diese Redaktion erfuhr, liegt der Preis für die Normal-Ladestation aktuell bei 29 Cent pro kWh. An Schnell-Ladestationen bis 50 kW müssten Kunden 44 Cent pro Kilowattstunde zahlen. An Ultraschnell-Ladestationen, an der auch der Kunde von Reddit sein Auto lud, müssen Kunden 47 Cent pro kWh zahlen. Was du ansonsten noch an den E-Ladestationen beachten musst, erfährst du hier >>>.