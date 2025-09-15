Aldi-Kunde packt über Kassierer aus – man kann es sich kaum vorstellen

Das kann sich heute wohl keiner mehr bei Aldi vorstellen …

Wenn die Großeltern von früher erzählen, schüttelt man nicht selten ungläubig den Kopf. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Lebensrealität der Menschen stetig verändert – teilweise reichen schon wenige Jahre Unterschied aus, um zwei Generationen mit komplett unterschiedlichem Alltag zu formen.

Aber egal, ob man Opa, Oma oder Enkel ist – einkaufen gehen mussten bzw. müssen sie alle. Zum Beispiel bei Aldi, wo Kunden seit 64 Jahren ihre Einkäufe erledigen können. Auch beim Discounter hat sich in all den Jahrzehnten viel geändert. So viel, dass die Erinnerungen eines älteren Aldi-Kunden für die Jüngeren wohl wie aus einer anderen Welt klingen …

Aldi-Kunde erinnert sich zurück

Eigentlich wollte Aldi Süd auf Facebook nur ein paar nostalgische Erinnerungen seiner Community daran sammeln, wie es früher bei Oma und Opa war. Doch in den Kommentaren meldet sich plötzlich ein Nutzer, der schreibt: „Bin jeden Tag bei Opa. Ich BIN der Opa.“

Und statt von Besuchen bei Großeltern zu erzählen, teilt eben dieser „Opa“ unter dem Aldi-Beitrag seine Erinnerungen an den Discounter, wie er ihn vor vielen Jahrzehnten einst erlebt hat.

„Es gab nur Konserven dort. Eine Kühlung gab’s nicht. Markenprodukte gab’s nicht“, zählt er auf. „Bier im Sixpack gab’s nicht. Es waren Eightpacks mit Glasflaschen. Backshops gab’s nicht. Samstags war Ladenschluss um 14 Uhr, unter der Woche um 18 Uhr.“

Schon jetzt dürfte vielen jüngeren Kunden der Mund offen stehen bleiben. Vor allem die Öffnungszeiten stechen hier hervor – wenn man bedenkt, dass viele Aldi-Filialen heutzutage Montag bis Samstag täglich von 7 bis etwa 20 Uhr geöffnet haben.

Doch der größte Hammer kommt erst noch: „Text auf dem Kassenzettel gab’s nicht“, so der Aldi-„Opa“. Er erklärt: „Die Kassierer mussten sämtliche Preise auswendig wissen.“

„Mein Gott, wie lange ist das her?“

Die Erzählungen wecken auch bei anderen Nutzern Erinnerungen. „Ja, die Kassiererinnen waren legendär“, stimmt eine Userin zu. „In den Regalen standen nur aufgeschnittene Kartons und es gab immer genug Kartons, um die Einkäufe zu transportieren. Mein Gott, wie lange ist das her?“

Und Aldi Süd selbst widerspricht den Schilderungen der Facebook-Nutzer auch in keinem Punkt – sondern stimmt nur begeistert zu: „Wow, was für ein Rückblick. Da sieht man, wie viel sich seitdem getan hat. Danke fürs Teilen!“