Was Aldi-Kunden nicht wissen sollten – jetzt von RTL aufgedeckt

Ohne sie wäre der Wocheneinkauf bei Aldi kaum möglich: Die zahlreichen Männer und Frauen, die in dem Discounter tagtäglich an der Kasse stehen und unsere Ware über den Scanner jagen. Doch wie viel verdient ein Kassierer bei Aldi überhaupt? RTL hat es jetzt aufgedeckt.

Wenn es um das Gehalt geht, halten sich viele Deutsche eher bedeckt. Über Geld spricht man nicht, lautet die Devise. Doch RTL will gegen dieses Vorurteil vorgehen – und hat unter anderem geleakt, wie viel ein Aldi-Kassierer verdient.

Aldi-Mitarbeiter im Gehalts-Check bei RTL

In der RTL-Sendung „Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking“ soll gezeigt werden, wie viel die Deutschen in unterschiedlichen Berufen tatsächlich verdienen. Das Medianentgelt lag im Jahr 2023 dabei bei 3.796 Euro Brutto pro Monat, wie der „Merkur“ schreibt.

Ein Kassierer verdient durchschnittlich laut Entgeltatlas 2.532 Euro Brutto pro Monat – doch trifft das auch auf einen Kassierer bei Aldi Süd zu? Untersucht wurden bei dem Discounter aber nicht nur ein Kassierer, sondern auch ein Auszubildender, ein Regionalverkaufsleiter sowie eine Filialleiterin.

So viel verdient ein Auszubildender bei Aldi

Die Filialleiterin hat dabei als Verkäuferin bei Aldi Süd begonnen, stieg schließlich auf. Mittlerweile verdient sie 5.732 Euro. Der Regionalverkaufsleiter erhält als Trainee 5.583 Euro pro Monat.

Der Aldi-Azubi bekommt immerhin 1.500 Euro Bruttogehalt. Dazu gibt es Weihnachts- und Urlaubsgeld. Nach dem Ende der Ausbildung wird er 3.435 Euro verdienen. Etwas weniger Geld hingegen gibt es für den Kassierer. Pro Stunde verdient er 16,34 Euro. Das wären pro Monat circa 2.600 Euro. Dazu muss allerdings gesagt werden, dass der Kassierer aktuell in Teilzeit tätig ist.