Aldi-Mitarbeiterin verwehrt Kundin Eintritt in Discounter – weil sie DAS dabei hat! „Eine Unverschämtheit“

Wer mit Kindern bei Aldi einkaufen geht, hat es nicht immer leicht: In dem einen Regal locken die Süßigkeiten, wenige Gänge weiter ein Spielzeug-Sonderangebot.

Doch eine Aldi-Kundin mit Kind berichtet von ganz anderen Schwierigkeiten in ihrer Filiale – und droht nun mit drastischen Konsequenzen.

Aldi-Kundin will einkaufen gehen – doch an der Filiale wird sie gestoppt

Die Aldi-Kundin schildert ihre Erfahrung auf der Facebook-Seite des Discounters: „Ich wurde schon das 2. Mal angepöbelt [von] einer Mitarbeiterin, dass ich mit Kinderwagen den Laden nicht betreten darf“, beschwert sie sich. „Beim ersten Mal schlief mein Kind. Ich finde es eine Unverschämtheit.“

Das will sie nicht länger hinnehmen. „Ich hätte gerne Name des Filialleiters“, fordert die empörte Kundin.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Ihn würde sie gern per Brief über die Situation aufklären. Doch dürfen Aldi-Kunden die Filiale tatsächlich nicht mehr mit einem Kinderwagen betreten?

Aldi: Beim Einkaufen müssen Kunden den Sicherheitsabstand einhalten. Foto: imago images / Alex Halada

Das kann Aldi Süd nicht bestätigen. „In der aktuellen Situation gehen Kunden verständlicherweise häufiger gemeinsam mit ihren Kindern einkaufen. Wir halten unsere Kunden dann selbstverständlich nicht vom Einkauf in unseren Filialen ab“, stellte ein Sprecher gegenüber DER WESTEN klar.

„Sollte es wie in dem beschriebenen Fall zu einer Einlassbeschränkung gegenüber Kindern gekommen sein, bedauern wir das sehr“, erklärt er weiter.

Man achte allerdings genau auf die Einhaltung des Sicherheitsabstands, ob mit Kinderwagen oder ohne. Wegen behördlicher Auflagen könne es allerdings unabhängig vom Kinderwagen in manchen Filialen zu Einlassbeschränkungen kommen.

So regelt Aldi den Kundenstrom

Deshalb hat Aldi Süd rund zwei Drittel seiner Filialen mit einem digitalen Einlasszähler ausgestattet. „Grundsätzlich wird die Zutrittssteuerung in allen Filialen gemäß den Vorgaben der jeweiligen Corona-Verordnungen der Bundesländer geregelt. Kunden werden mit Hinweisschildern an der Filiale auf die Zutrittsregelung hingewiesen“, so der Unternehmenssprecher.

Für die Kundin kommt diese Information zu spät: Sie kündigt an, in Zukunft nicht mehr in der Aldi-Filiale einkaufen gehen zu wollen. (vh)