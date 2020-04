Aldi: Kundin macht schockierende Entdeckung – „Das, was hier gemacht wird...“

Neukirchen-Vluyn. Aldi-Mitarbeiter arbeiten derzeit unter Hochdruck, um die Menschen während der Corona-Krise mit allem Nötigen zu versorgen. Durch Hamsterkäufe sind die Regale ständig leer und müssen schnell wieder aufgefüllt werden. Doch was diese Aldi-Kundin erlebte, ist einfach schockierend.

Gertrud wollte eigentlich nur ihren Einkauf erledigen. Artig nimmt sie sich einen Einkaufswagen, um immer den geforderten Abstand einhalten zu können – so ist es aktuell Pflicht bei Aldi.

Doch ihr entspannter Einkauf wurde zu einem Marathon. Wie sie auf der Facebookseite von Aldi postet, herrschte in einer Filiale in Neukirchen-Vluyn das reinste Chaos.

Aldi kann näheren Kontakt nicht komplett ausschließen

Gertrud erzählt: „Jeder einen Wagen, Abstand halten – so die Theorie! Im Laden angekommen: Container im Weg, Kartons, Paletten, Fläche zugestellt, Slalom, distanzlose andere Kunden. Bitte 2 Meter Abstand halten leider nicht möglich! Gänge zugestellt, viele hektische Kunden. Aldi-Mitarbeiter, die mit Hubwagen durch den Laden fahren...“

Die Antwort von Aldi: „Unsere Kollegen geben ihr Bestes, damit jeder Einkauf reibungslos abläuft. Wir sind derzeit angehalten uns an die Hygiene- und Verhaltensregeln zu halten und den Sicherheitsabstand, wo es möglich ist, einzuhalten. Es wird jedoch immer alltägliche Situationen geben, in denen dies nie zu hundertprozentig möglich ist, wir aber die Unterbrechung des Abstandes dennoch so kurz wie möglich halten können, um so auf unsere Sicherheit zu achten.“

Aldi kann somit nicht zu 100 Prozent garantieren, dass man einem anderen Menschen zu nahe kommt. In der Hauptzeit muss man demnach mit solchen Situationen rechnen.

Es empfiehlt sich also in den späten Abendstunden das Geschäft zu besuchen, wenn nicht so viele Menschen unterwegs sind. Der Gesundheit zu Liebe. (ldi)