Aldi-Kunden fragen Mitarbeiter nach beliebtem Produkt – die Antwort schockiert sie

Mit dieser Aussage hätten viele Kunden von Aldi wohl nicht gerechnet. Im Zentrum der Aufregung stehen ein beliebtes Produkt des Discounters, eine kuriose Regel des Unternehmens und verwirrte Kunden. Aber eins nach dem anderen.

Die Nachfrage nach alkoholfreiem Bier steigt und steigt – nicht nur bei Aldi. Immer häufiger wollen Menschen sich mit einem kühlen Bier erfrischen, ohne dabei Alkohol zu sich nehmen zu müssen. Bei nahezu jeder Brauerei stiegen die Umsätze bei alkoholfreiem Bier in den vergangenen Jahren kometenhaft an. Kaum eine Bier-Werbung kommt heutzutage ohne den Hinweis auf eine neue alkoholfreie Variante aus.

Aldi: Alkoholfreies Bier nur saisonal erhältlich?

Auch bei Aldi Süd gibt’s alkoholfreies Bier – jedoch nicht immer. Was viele Kunden zuletzt schockte: Der Discounter bietet sein alkoholfreies Bier nur in bestimmten Zeiträumen an. Auf der Facebook-Seite von Aldi Süd meldeten sich zuletzt einige Kunden zu Wort, die sich darüber wunderten, dass es in den Filialen ihrer Heimatregionen kein alkoholfreies Bier angeboten wurde.

Die Kunden erzählten jeweils die gleiche Story: Sie fragten in den Filialen bei den Mitarbeitern, ob es gerade Lieferengpässe beim alkoholfreien Bier gebe. Die Antwort der Mitarbeiter: Das alkoholfreie gebe es nur im Sommer.

Die Antwort schockte einige Kunden, so dass sie sich auf der Facebook-Seite von Aldi Süd beim Konzern vergewissern wollten. Das Unternehmen konnte die Aussagen der Mitarbeiter nur bestätigen: „Es stimmt, dass wir unser alkoholfreies Bier als Saisonartikel anbieten. Für gewöhnlich bieten wir es im Sommer wieder an.“

Aldi-Kunden wegen Angebotware irritiert

Andere Kunden von Aldi hatten derweil ganz andere Probleme. Sie mussten immer wieder feststellen, dass Angebotsware bereits Tage vor dem angegebenen Verkaufsstart in den Filialen präsentiert wurde. Die Erklärung von Aldi zu der Problematik: „Ob die Aktionsartikel bereits früher herausgestellt werden, können unsere Mitarbeiter:innen vor Ort selbstständig entscheiden. Natürlich sollte dann aber sichergestellt werden, dass die Menge dafür auch ausreichend ist und auch am Aktionstag selbst noch genügend Artikel für unsere Kund:innen vorhanden sind, sodass alle eine Chance darauf haben.“