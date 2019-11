Aldi: Sex auf Parkplatz! Paar dreht Porno – ausgerechnet vor IHREN Augen

Ein Aldi-Parkplatz in Hessen ist zum Schauplatz von hemmungslosem Sex geworden – und das am hellichten Tag!

Aldi: Paar hat heftigen Sex auf Parkplatz und dreht Porno

Ein Paar hat die sonntägliche Leere auf dem Parkplatz vor einem Aldi in Hofheim weidlich ausgenutzt. Und zwar nicht nur, um dort ganz privat heftigen Sex zu haben, sondern um sich dabei auch noch filmen zu lassen.

Vor dem Aldi hatten sie ein ganzes Porno-Drehset aufgebaut, eine dritte Person filmte das Paar beim Geschlechtsverkehr.

Porno auf Aldi-Parkplatz: Kinder müssen alles mit ansehen

Nun könnte man sagen: Ach, menschenleerer Parkplatz, wen soll das stören? Nun, vielleicht die Kinder, die sich in der Nähe aufhielten. Komplett menschenleer war der Aldi-Parkplatz nämlich nicht: Mehrere Zehn- bis 14-Jährige sahen den Porno-Dreh mit an.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Rewe: Alle Kunden müssen jetzt DAS ertragen – für die Mitarbeiter wird es noch schlimmer!

dm: Beliebte Aktion findet dieses Jahr nicht statt – der Grund überrascht

• Top-News des Tages:

Florian Silbereisen verrät jetzt großes Geheimnis: „Helene Fischer und ich ...“

„Dschungelcamp“ (RTL): Polizei sucht Mörder! Sorge um Kandidaten – es wurde Schreckliches entdeckt

-------------------------------------

Und dann war da auch noch ein Fußgänger unterwegs, der das Paar und den Kameramann in flagranti erwischte. Er sprach die drei darauf an, was sie denn dort täten und dass Kinder in der Nähe seien.

Passant erwischt Paar beim Porno-Dreh auf Aldi-Parkplatz

Das schien die „Crew“ aber nicht zu stören. Der Passant sah sich gezwungen, die Polizei zu rufen.

+++ Aldi öffnet neue Filiale in NRW – Ansturm löst Verkehrschaos aus +++

Die drei Porno-Mitwirkenden brachen daraufhin den Porno-Dreh ab, stiegen in ein Auto und fuhren davon.

--------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

----------------------------

Polizei suchte nach den Kindern und Jugendlichen

Die Polizei suchte im Anschluss nach den Kindern und Jugendlichen, die den öffentlichen Sex mit ansehen mussten. (lin)