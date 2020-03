Aldi ruft DIESES Produkt zurück – Achtung, gefährlich!

Rückruf bei Aldi!

Der Discounter ruft aktuell ein Produkt zurück, das beim Verzehr gefährlich werden kann.

Aldi: Der Discounter warnt vor dem Verzehr eines Produkts

Aldi Nord warnt seine Kunden derzeit vor einem Produkt. Konkret geht es um die Panini „Gourmet - Finest Cuisine Panini Rustico“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.05.2020. Das geht aus einer Mitteilung des Discounters hevor.

Demnach könne die Sorte „Natur“ „vereinzelt Metallfremdkörper enthalten“. Aldi bittet seinen Kunden deshalb darum, das entsprechende Produkt in seinen Filialen zurückzugeben. Der Kaufpreis soll dem Kunden dann erstattet werden.

--------------------

Mehr News:

Aldi mit radikalem Schnitt! Für die Kunden ändert sich so einiges

Wetter in NRW: Auch das noch! Jetzt gibt's ausgerechnet diese Warnung ...

Coronavirus: Lieferando reagiert auf Infektionswelle – mit DIESER drastischen Maßnahme

Maddie McCann: Polizei hat jetzt DIESE Neuigkeiten

--------------------

Zudem hat Aldi das Produkt des Lieferanten „Panificio Italiano Veritas GmbH“ mit dem oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum und der Sorte „Natur“ bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Produkte anderer Mindesthaltbarkeitsdaten sollen aber nicht betroffen sein.

---------------------

Das ist Aldi Nord:

Gründung 1961

Über 2.300 Filialen in Deutschland

Zudem in Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Portugal und Spanien

Im Jahr 2018 fast 13 Milliarden Euro Bruttoumsatz

Schwesterunternehmen mit Aldi Süd

---------------------

Diese Filialen sind betroffen

Aldi Nord schreibt in der Mitteilung weiterhin, dass das betroffene Produkt ausschließlich in den Aldi-Gesellschaften in Mittenwalde und Scharbeutz verkauft wurde.

Aldi: Der Rückruf betrifft die Panini „Gourmet - Finest Cuisine Panini Rustico“ in der Sorte „Natur“.

Welcher Aldi-Gesellschaft die besuchte Aldi Nord-Filiale angehört, können Kunden auf der Internetseite unter der Rubrik „Filialen und Öffnungszeiten“ einsehen. (nk)