Aldi Rückruf: Lebensmittel ist für SIE gefährlich

Die Lebensmittelstandards in Deutschland sind recht hoch. Dazu gehört auch die Kontrolle der Lebensmittel, die von Discountern oder Supermärkten wie Aldi verkauft werden. Trotz der Kontrollen kommt es immer wieder vor, dass Lebensmittel oder andere Produkte verkauft werden, die fehlerhaft sind. Sollte dies dann auffallen, gibt es bei Aldi oder anderen Verkaufsstellen einen Rückruf.

Die Gründe für einen Rückruf bei Aldi sind unterschiedlich. Manchmal gelangen Bestandteile in das Produkt, die dort nichts verloren haben und eine Gesundheitsgefahr beim Verzehr darstellen können, wie etwa Fremdkörper oder Verunreinigungen. Doch nicht nur Fremdkörper oder Verunreinigungen können zu einer Gesundheitsgefahr werden, sondern manchmal auch fehlerhafte Kennzeichnungen. So kommt es gelegentlich vor, dass nicht alle Inhaltsstoffe angegeben sind. Das kann besonders für Allergiker beim Verzehr übel enden. Hinzu kommt, dass die Mindesthaltbarkeitsdaten nicht immer korrekt aufgedruckt werden. Auch Salmonellen oder andere Bakterien, die in einem verkauften Produkt entdeckt werden, können zu einem Rückruf bei Aldi und anderen Anbietern führen.

In diesem Artikel halten wir dich fortlaufend über die aktuellsten Rückrufe der Discounterketten Aldi Nord und Aldi Süd auf dem Laufenden.

Fehler bei Baguette

Bei Aldi Süd wird ein Baguette zurückgerufen. Foto: Bio Breadness GmbH

Montag, 10. Juni: Wie die Bio Breadness GmbH informiert, ist aktuell ein Produkt, welches bei Aldi Süd verkauft wurde, von einem Rückruf betroffen. Bei dem Lebensmittel handelt es sich um das Nur Nur Natur Bio Steinofenbaguette Vollkorn mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MDH) 09.08.2024. Grund für den Rückruf ist, dass die Möglichkeit besteht, dass einige Packungen die Sorte Dinkel enthalten, welche mit Sesam bestreut ist. Sesam steht allerdings nicht auf der Zutatenliste steht. Personen, die allergisch auf Sesam sind, sollen das Baguette nicht essen.

Diese Würstchen sollen nicht verzehrt werden

Bei Aldi Nord wird eine Wurst zurückgerufen. Foto: Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG

Donnerstag, 25. April: Bei Aldi Nord gibt es einen Rückruf bei einem beliebten Lebensmittel. Wie die Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG mitteilt, ist von dem Rückruf der Wurstartikel Gut Drei Eichen Harzer Schinkenwürstchen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.05.2024 der Charge GMYG24G0676 betroffen.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen einer Eigenkontrolluntersuchung in einer einzigen Probe Salmonellen nachgewiesen. Diese können zu Magen-Darm-Erkrankungen wie z.B. Durchfall führen. Du solltest diese Würstchen also nicht essen, kannst sie in jeder Filiale von Aldi Nord zurückgeben und erhältst den Kaufpreis zurück.

