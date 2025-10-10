Kunden von Aldi, Rewe und Co. perplex – dieses Produkt hatten sie doch gerade erst entdeckt

Kennst du das? Du hast ein Lieblingsprodukt bei Aldi, Rewe und Co., und plötzlich ist es verschwunden. Mit ein bisschen Pech sogar für immer. Das ist sicher den meisten Kunden schon mal passiert.

Doch so schnell wie dieses neue Produkt weg war, so schnell konnten die meisten Kunden kaum gucken. Dabei lag es nicht mal in den Regalen von Aldi, Rewe und Co., sondern nur HIER.

Kunden von Aldi, Rewe und Co. sind perplex!

Eine lange Zeit war Dubai-Schokolade der Trend schlechthin. Inzwischen ist der Hype ziemlich abgeebbt. Kein Wunder, dass der ein oder andere Hersteller versucht, einen neuen Trend zu starten. Auch ohne die Hilfe von Supermärkten wie Aldi oder Rewe. Und dieses Produkt war so schnell schon wieder ausverkauft, dass viele Kunden es entweder gar nicht erst mitbekommen haben oder verwundert sind, dass es schon wieder vergriffen ist.

Die Schokoladen-Marke „Ritter Sport“ hat nämlich eine Limited Edition mit der Geschmacksrichtung „Matcha Strawberry“ rausgebracht. Also einer Kombination aus dem japanischen grünen Trend-Tee und Erdbeere – in Schokoladenform. Und die war anscheinend super schnell ausverkauft. Dazu schreibt der Hersteller auf seiner Facebookseite: „Ihr seid verrückt! Damit haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet – wir sind schon komplett ausverkauft!“ Kurzzeitig gab es noch die Chance, per Gewinnspiel an die letzten Matcha-Strawberry-Tafeln zu kommen. Aber auch das ist inzwischen vorbei. Die Kunden können es kaum glauben und schreiben: „Na toll, kaum liegt man mal mit Grippe flach, ist alles ausverkauft“ oder „Wir waren mehrfach auf der Suche“ zusammen mit einem weinenden Smiley.

Der Verkauf im normalen Handeln ist derzeit nicht geplant

Aber wo gab es die besondere Schokoladentafel denn jetzt überhaupt zu kaufen? Das beantwortet „Ritter Sport“ in den Kommentaren unter dem Social-Media-Post: „In den Bunten Schokowelten in Berlin und Waldenbuch sowie in unserem Onlinestore.“

Da jetzt alles ausverkauft ist, hoffen die Fans auf einen regulären Verkauf bei Aldi, Rewe und Co. Aber leider sieht es nicht danach aus. Auf die Frage einer Userin, ob die Matcha-Strawberry-Schoki auch in den normalen Handel kommt, antwortet der Hersteller nur schlicht mit „Nope“. Wie schade!

