Nächste Hamsterkaufwelle bei Aldi, Rewe & Co. steht bevor – jetzt müssen Kunden genau hinsehen

Ende Oktober stehen einmal mehr Feiertage ins Haus. Hamsterkäufe sind da vorprogrammiert. Wer bei Aldi, Rewe & Co. seinen gewohnten Wocheneinkauf tätigen will, könnte übel überrascht werden. Leere Regale, lange Schlangen an der Kasse – das ist typisch deutsches Verhalten vor Feiertagen. Gott bewahre, wenn man zwei Tage am Stück nicht einkaufen gehen kann!

Im Oktober sorgen der Reformationstag (31. Oktober) und Allerheiligen (1. November) für diese Problematik. In einigen Bundesländern ist wenigstens einer davon ein offizieller Feiertag – ergo, haben Aldi, Rewe & Co. an diesem Tag geschlossen.

Aldi, Rewe & Co.: Hamsterwelle steht bevor

Am 31. Oktober wird nicht nur Halloween gefeiert, sondern gleich in mehreren Bundesländern der Reformationstag. Dies ist ein evangelisch geprägter Feiertag zum Beginn der kirchlichen Erneuerung 1517 als Martin Luther seine 95 Thesen zur Buße und zum Ablasshandel an die Tür der Wittenberger Schlosskirche anschlug. Damit kritisierte er die katholische Praxis, Geld von Sündern zu akzeptieren und diese von ihren Sünden freizusprechen.

Doch in welchen Bundesländern ist der Reformationstag ein Feiertag? Das sind tatsächlich einige: Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Hier haben die Geschäfte am Freitag (31. Oktober) zu. Und wie sieht es mit Allerheiligen aus?

Aldi, Rewe & Co. auch am 1. November geschlossen?

An Allerheiligen gedenken wir den Verstorbenen. Viele gehen in die Kirche oder besuchen die Gräber ihrer Liebsten. Allerheiligen ist ein katholisch geprägter Feiertag, der in lediglich fünf Bundesländern zelebriert wird: NRW, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland. Dieses Jahr fällt der 1. November allerdings auf einen Samstag, dadurch gibt es leider keinen Tag frei. Einkaufen kann man dennoch nicht.

Wenigstens gibt es keine Überschneidungen zwischen den Bundesländern, sonst könnte man gleich drei Tage am Stück in keinen Laden gehen. Und noch etwas Positives: Bäcker und Blumenläden dürfen öffnen. So sind die frischen Brötchen für das Samstagfrühstück gesichert. Doch Vorsicht: Die Öffnungszeiten könnten verkürzt sein! Berlin und Hessen gehen bei der Verteilung der Feiertage zum Monatswechsel komplett leer aus, haben aber auch kein Problem mit Hamstereinkäufern.