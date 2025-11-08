Nächste Produkt-Mogelei entlarvt! Kunden von Aldi, Rewe und Co. schrecken auf

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat Klarheit geschaffen: Die Backmischung Käse-Streusel von Dr. Oetker ist die „Mogelpackung des Monats“. Der Grund liegt auf der Hand: nur noch 370 Gramm statt zuvor 730 Gramm – bei fast identischem Preis.

Was nach einer cleveren Produktneuheit aussieht, ist in Wahrheit eine Preiserhöhung von fast 90 Prozent.

Aldi, Rewe und Co.: Verbraucher zahlen drauf

Die Kosten für die Backmischung sanken kaum. Statt 3,99 Euro zahlen Kunden jetzt etwa 3,79 Euro. Aber der Inhalt wurde drastisch reduziert. Im Ergebnis kostet das Produkt jetzt über 10 Euro pro Kilogramm. Ganz ähnlich wie bei anderen Fällen von „Shrinkflation“, zahlen Verbraucher bei Aldi, Rewe und Co. für weniger Produkt mehr.

+++Rewe-Eigenmarke „ja!“ birgt Geheimnis – diese Produkte stecken dahinter+++

Wie „Bild“ berichtet, gibt Dr. Oetker gibt derweil vor, dass es sich um ein „Neuprodukt“ handle. Auch wenn die Rezeptur fast gleichgeblieben ist: Materiell bekommen Kunden weniger fürs Geld. Die leicht veränderten Zubereitungsanweisungen verschleiern das Preisdumping. Wer regelmäßig zu dieser Backmischung greift, wird von der „Neuerung“ alles andere als begeistert sein.

Shrinkflation-Tricks auch bei Aldi, Rewe und Co.

Doch was ist „Shrinkflation“ überhaupt? Dabei schrumpft die Packungsgröße, der Preis bleibt jedoch meist nahezu unverändert. Das fällt den wenigsten Kunden auf, insbesondere nicht im hektischen Alltag. So wird am Regal von Aldi und Co. häufig übersehen, dass man schließlich mehr pro Portion zahlt.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auch bei den Backmischungen unterlief die Portionierung einen zweifelhaften Designwandel. Die Kuchenstücke werden kleiner als vor der Veränderung. Dadurch wirkt der fertige Kuchen zwar „diätfreundlicher“, enthält aber mehr Fett und Kalorien – ein cleverer Trick, um für Verwirrung zu sorgen, meinen Skeptiker.

Mehr Themen für dich:

Früher war Dr. Oetker mit derartigen Taktiken übrigens offener: Bei Schoko-Müsli oder Puddingpulvern wurde zumindest kommuniziert, dass die Menge eingeschrumpft ist. Doch diesmal gibt es keinen entsprechenden Hinweis – nur die Verpackung weist stolz auf eine „Neuinterpretation“ des Klassikers hin. Verbraucher bei Aldi, Rewe und Co. bleibt also nur eins: genau hinzuschauen.