Aldi: Wirst du bald diesen legendären Satz an der Kasse hören?

Aldi oder Rewe, Discounter oder Supermarkt – bei dieser Wahl scheiden sich oft die Geister. Womit Rewe bisher aber wortwörtlich bei seinen Kunden punkten konnte, war das weitverbreitete Punktesystem Payback.

Allerdings steigt der Kölner Konzern Rewe bis Ende 2024 aus dem gängigen Kundenbindungsprogramm aus (DER WESTEN berichtete). Und damit auch die Tochtergesellschaften Penny und Toom Baumarkt. Als heißer Nachfolger wird aktuell der Discounter Aldi gehandelt. Doch wäre das überhaupt was für die Unternehmensgruppen mit Sitz in Essen und Mülheim?

Sollte Aldi diesen Schritt wagen?

Ob es demnächst dann bei Aldi den ikonischen Satz „Sammeln Sie Payback-Punkte?“ zu hören gibt, ist bisher noch unklar. Momentan verzichte der Discounter auf ein Bonusprogramm für die Kunden und sorge lieber für gute Angebote, heißt es.

Aber das könnte sich jederzeit ändern. Zumindest spricht Payback, ein Tochterunternehmen des Kreditkartenkonzerns „American Express“, auf Social Media von einem neuen Partner aus der Lebensmittelbranche für das Jahr 2025.

Es geht um viele Millionen Euro

Lohnen würde sich die Kooperation garantiert. Und das für beide Seiten. Denn Payback verliert mit Rewe einen starken Partner an seiner Seite: Rund 17 Millionen Kundenkarten von insgesamt 31 Millionen in ganz Deutschland gehen bisher auf das Konto der großen Supermarktkette. Laut „Lebensmittel Zeitung“ soll Rewe hierfür zuletzt stolze 150 Millionen Euro an Payback gezahlt haben. Doch dafür zieht das Bonussystem auch ordentlich Kundschaft in die Läden und der Supermarkt konnte so hohe Umsatzsteigerungen generieren.

Allerdings hat Rewe einen echten Nachteil an diesem Geschäft erkannt: Der Betreiber des Bonusprogramms gibt nicht alle Kundendaten preis – nur gegen Extrakosten. Und diese Daten sind wichtig für das Unternehmen, um passende und zielgruppenspezifische Werbung zu schalten.

Möglicherweise plant Rewe jetzt ein eigenes Bonusprogramm, um die Kundenbindung zu stärken. Ganz nach dem Vorbild der „Lidl Plus App“ oder der „Kaufland Card“. Man darf gespannt sein!