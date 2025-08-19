Kunden von Aldi, Rewe und Co. sollten es nie erfahren – ZDF bringt Übles ans Licht

Nutella wird in den Werbekampagnen von Ferrero oft als nachhaltiges Produkt dargestellt, was viele Kunden von Aldi, Rewe und Co. anspricht. Die neue ZDF-Doku geht diesem Nachhaltig-Versprechen auf den Grund und enthüllt eine unangenehme Wahrheit. Mit der Nachhaltigkeit nimmt der Nutella-Hersteller Ferrero es offenbar nämlich nicht so genau, wie behauptet.

Das Unternehmen Ferrero macht Werbung damit, dass Nutella nachhaltig hergestellt wird. Dieses Versprechen ist vollkommen freiwillig und umfasst mehrere Bedingungen. Dazu zählt, dass man bei der Herstellung keine Wälder rodet, keine Kinderarbeit stattfindet und die Bereitstellung von Ausgleichsflächen für den Umweltschutz.

ZDF-Umweltreporter geht der Nutella Produktion auf den Grund

Doch erfüllt Ferrero all diese Versprechen an die Kunden von Aldi, Rewe und Co.? Die ZDF-Dokumentation „Greenwashed Nutella – Das grüne Märchen von Ferrero“ lässt einen zweifeln. In der Doku begibt sich der Umweltreporter an die Produktionsorte von Nutella, um das Werbeversprechen zu überprüfen.

Dabei stehen in der ZDF-Doku die Rohstoffe von Nutella im Fokus. So wird Kakao hauptsächlich aus Westafrika bezogen. Vielen dieser besagten Plantagen wird jedoch regelmäßig vorgeworfen, dass diese gegen soziale und ökologische Standards verstoßen.

Aber auch die Arbeitsbedingungen werden in der Dokumentation thematisiert. So bezieht Ferrero nach eigenen Angaben Palmöl aus Malaysia. Das Palmöl ist RSPO-zertifiziert, was einen nachhaltigen Anbau garantieren soll. Durch die Massenproduktion sind jedoch die Rechte der Einheimischen gefährdet.

Aldi, Rewe und Co.: Hält Ferrero sein Versprechen?

Der Beitrag geht auch auf Umweltbedenken der Anwohner ein. So geben Bewohner am Vicosee in Italien an, dass sie nicht mehr im See baden wollen, seitdem dort eine Ferrero-Haselnussplantage entstanden ist. Auch in Malaysia befürchten viele Bewohner, dass ihr Wasser durch Dünger und Pestizide verschmutzt wurde.

Unsere Redaktion hat ein Statement von Ferrero zu den Vorwürfen eingeholt:

„Wie in unserem Nachhaltigkeitsbericht 2024 dargelegt, engagiert sich die Ferrero-Gruppe stark für die verantwortungsvolle Beschaffung von Rohstoffen. Das Engagement für unseren Planeten und für unsere Gemeinschaften ist zentral für unsere Werte, und wir streben kontinuierlich an, unsere Praktiken zu verbessern. Unser Nachhaltigkeitsbericht beschreibt unseren Ansatz zu zentralen Nachhaltigkeitsthemen, einschließlich der Beschaffung von Zutaten und der Reduzierung von Emissionen. Dieses Engagement wird durch strenge Rückverfolgbarkeit und langfristige Partnerschaften mit vertrauenswürdigen internationalen Partnern untermauert.“ Ferrero Pressestelle

In der Dokumentation geht Rizkallah der Produktion von Nutella auf den Grund und versucht herauszufinden, ob Ferrero Versprechen an die Kunden von Aldi, Rewe und Co. wirklich erfüllt. Um dies zu klären, begibt sich der ZDF-Reporter in die Produktionsländer Afrika, Asien und Italien. Die ZDF-Dokumentation über die Herstellung von Nutella wurde am Montag (28. Juli) ausgestrahlt und ist auch in der Mediathek verfügbar.