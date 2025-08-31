Kunden von Aldi, Rewe & Co. staunen – sie erfahren, wer hinter Eigenmarken-Keksen steckt

Ob Doppelkekse, Natur-Kekse, Nutella-Kekse und so weiter – die Süßigkeiten-Regale bei Aldi, Rewe & Co. sind prall gefüllt mit Keksen, sowohl Marken-Produkte als auch preiswertere Eigenmarken.

Doch wer stellt die hauseigenen Billig-Kekse eigentlich her? Die Antwort dürfte viele Kunden überraschen.

Sparen bei Aldi, Rewe & Co. – ein Blick genügt

Wer sparen möchte, sollte beim Einkaufen ruhig mal einen kleinen Blick nach unten werfen – im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz unten im Supermarktregal verstecken sich nämlich oft die besten Schnäppchen, die man leicht übersieht. Ob bei Rewe, Edeka, Kaufland, Real: In den unteren Regalfächern stehen häufig die Eigenmarken der Supermärkte und Discounter.

Diese Produkte kosten meist deutlich weniger als die bekannten Markenartikel, bieten aber oft eine ähnliche Qualität. Denn tatsächlich steckt hinter vielen günstigen No-Name-Produkten oft ein großer Markenhersteller, der sie im Auftrag der Supermärkte produziert.

Prinzenrolle & Pick up! – dieser Hersteller steckt hinter den Markenprodukten

Ein einfacher Trick ist, mal ganz genau auf die Verpackung zu schauen. Oft steht irgendwo – zum Beispiel neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum oder bei den Inhaltsangaben – der Name oder die Adresse vom Hersteller. Wenn du die Adresse dann einfach mal im Internet suchst, merkst du schnell: Dahinter steckt oft ein bekannter Markenhersteller. So kannst du ganz leicht erkennen, dass viele günstige und unbekannte Produkte eigentlich von den großen Firmen kommen, die auch die bekannten Marken machen.

Ein gutes Beispiel sind die Doppelkekse, die fast jeder kennt und liebt. Die günstigen Varianten von Aldi („Biscotto“) oder von Lidl („Sondey“) kommen nämlich laut „Focus.de“ aus dem gleichen Werk wie die berühmte „Prinzenrolle“. Dahinter steckt die Firma DeBeukelaer, ein großer Hersteller, der in vielen Supermärkten seine Finger im Spiel hat.

Auch bei Rewe lohnt sich ein Blick ins Regal: Die „Ja!“-Doppelkekse, die dort oft günstiger sind, werden meistens von Bahlsen produziert – eben, die Firma, die hinter den bekannten Leibniz-Keksen und den beliebten Pick Up!-Riegeln steckt.

Wer also beim Einkaufen ein bisschen genauer hinschaut und sich traut, sich im Supermarktregal ein bisschen zu bücken, kann oft richtig viel Geld sparen – ohne auf Qualität verzichten zu müssen. So macht Sparen nicht nur Spaß, sondern schmeckt auch noch richtig gut!